شركة "اسرائيلية" تهاجم منصة "واتساب" لاختراق خوادمها في امريكا

كشفت منصة "واتساب" تفاصيل هجوم شنته شركة "إسرائيلية" بهدف اختراق الخوادم الخاصة بها في أمريكا.

وأشار تقرير منشور على موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص إلى أن شركة "فيسبوك" المالكة لمنصة "واتساب" صعدت دعوى قضائية ضد شركة "إن إس أو" (NSO) الإسرائيلية المتخصصة في إنتاج برمجيات وأجهزة التجسس.

وكشف الفريق القانوني لـ"واتساب" تفاصيل جديدة مثيرة في الهجوم الذي شنته "إن إس أو" على خوادم تطبيق التراسل المشفر، مشيراً إلى أن الشركة "الإسرائيلية"، هاجمت خوادم تابعة لـ"واتساب" عن طريق توجيه برمجيات تجسس خاصة بها، وبالأخص برنامج "بيجاسوس".

وأوضحت "واتساب" أن الشركة "الإسرائيلية" هاجمت خوادم في لوس أنجلوس أكثر من 700 مرة، في محاولة للوصول إلى حسابات المستخدمين المشفرة، وتحميل تلك البرمجية الخبيثة على حساباتهم.

واستغل المهاجم خوادم أخرى تابعة لشركة "أمازون" في محاولة للتسلل إلى خوادم "واتساب" المشفرة.

وبحسب موقع "زد نت" فإن الفريق القانوني لـ"واتساب" يسعى من خلال هذا الادعاء، إلى توريط "إن إس أو" في قضية بالولايات المتحدة، لأن هذا الاتهام يندرج تحت الولاية القضائية الأمريكية، بينما كانت اتهامات التجسس السابقة لا تندرج تحت الولاية القضائية الأمريكية.

وقالت "واتساب" إن هناك محاولات حكومية مختلفة لعدم توريط الشركة الإسرائيلية في اتهامات التجسس، لأن لديها أعمالا عديدة مع حكومات مختلفة حول العالم.

وقال محامو "واتساب": "الشركة الإسرائيلية لم تحدد دولة معينة تشتري منها عروض المراقبة الخاصة بها، وتعلل ذلك بأنها تمنح عملاءها حصانة وتحافظ على سريتهم".

ورفض المتحدث باسم "إن إس أو" التعليق بصورة مباشرة على تلك الاتهامات.