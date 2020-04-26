الحكومة المصرية: "أزمة كورونا مطولة ومش هنموت لو مرحناش سينما"

أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، نادر سعد، اليوم السبت، أن العالم يتجه إلى التعايش مع فيروس كورونا المستجد، وأن الحكومة المصرية تعمل بشكل دؤوب من أجل دعم المواطنين.

وقال المصري في تصريحات متلفزة، أن الحكومة المصرية لم ولن نترك المواطنين فريسة لأزمة كورونا ، وستستمر في دعمهم.

وأضاف، قائلا: "الموضوع مطول. ومش هنموت لو مروحناش سينما أو مسرح، ولكن سنعاني لو تم إغلاق مصنع". في إشارة إلى القطاع الاقتصادي الانتاجي.

ولفت إلى أن ازمة كورونا ستؤثر حتما على الحياة الاجتماعية للمصريين، ومع ذلك فإنه أمر يمكن تحمله.

وأشار إلى أن تقليص ساعات حظر التجول في شهر رمضان هدفه تقليل الزحام، مشددا على أهمية وعي المواطن في مواجهة فيروس كورونا.