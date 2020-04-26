قطر والكويت تعلنان ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم الاحد، ارتفاع إصابات فيروس كورونا المستجد في الدولة، بعد تسجيل حالات مرضية جديدة.

وأوضحت الصحة القطرية، تسجيل 929 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 83 حالة.

أمس، أعلنت قطر تسجيل 833 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتعافي 120 حالة.

من جهته، أعلنت وزارة الصحة الكويتية، تسجيل 183 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد إلى 3075.

وكلتا الدولتين أعلنتا مارس الماضي، حالة الطوارئ القصوى في كافة أنحاء الدولة وشمل إغلاق المرافق العامة والرحلات الجوية وغيره، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، ومكافحته.