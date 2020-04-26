محافظ طولكرم : قرار إغلاق الصلوات في المساجد مستمر

قال محافظ طولكرم عصام أبو بكر، اليوم الأحد :"إن قرار تعليق صلوات الجماعة في المساجد وصلاة الجمعة لا زالت مستمرة".

وأضاف أبو بكر في تصريح صحفي، أنّ القرار سيبقى مستمر؛ حتى الانتهاء من جائحة فيروس كورونا، مشيرًا إلى انه لا يوجد قرار وتعليمات جديدة بخصوص الإغلاق.

وكانت الحكومة الفلسطينية أعلنت في مارس الماضي، عن إغلاق الصلوات المفروضة في المساجد في كافة الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك شهر رمضان المبارك، حفاظًا على سلامة المجتمع وباء كورونا.

امس، أعلنت الصحة الفلسطينية، ارتفاع حصيلة إصابات فيروس كورونا في فلسطين المحتلة إلى 495 إصابة، بعد تشخيص 11 إصابة خلال 24 ساعة الماضية.