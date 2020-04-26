رابط كود الطالب لتسليم أبحاث جميع مراحل صفوف النقل والشهادة الاعدادية

رابط كود الطالب studea.emis.gov.eg لتسليم أبحاث جميع مراحل صفوف النقل والشهادة يعد مثار البحث لدى الطلاب في مصر، بعدما حددت وزارة التربية والتعليم أربع محاور للمرحلة الابتدائية وثلاثة محاور للمرحلة الإعدادية لتكون هذه المحاور الأفكار الأساسية لعمل مشروعات الأبحاث للطلاب.

وحددت الوزارة حتى تاريخ 15 مايو لتسليم الطالب مشرعه البحثي، كما أوضحت وزارة التربية والتعليم أن الطالب الذي يحصل على نجاحه في البحث يحصل على نتيجة الفصل الدراسي الثاني كاملة، ويعد تقديم مشروع البحث شرطًا لانتقال الطلاب في الصفوف الدراسية إلى السنة التعليمية التالية، بعد إلغاء امتحانات الترم الثاني بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد-19.

للدخول في رابط كود الطالب studea.emis.gov.eg لتسليم أبحاث جميع مراحل صفوف النقل والشهادة الاعدادية اضغط هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا .

خطوات عمل مشروع البحث :

– يقوم الطالب باختيار بحث واحد من ضمن الأبحاث المقترحة.

– يقوم الطالب بكتابة عنوان جذاب للبحث.

- يقوم الطالب بكتابة الملخص والموضوع والنتائج أو الملاحظات والمراجع.

- كتابة الكود التعريفي للطالب.

– يجب ألا يتطابق بحثين معاً.

– يقوم الطالب بعرض البحث بطريقة منظمة.

– كما يستخدم مفاهيم من المواد الدراسية

– يلتزم الطالب بعدد الكلمات المطلوبة من كل مرحلة.

– ممكن أن تكتب البحث منفردًا أو مع 3 من زملائك كحد أقصى.

– يجب مراعاة القواعد النحوية والإملائية وعلامات الترقيم.

– يستعين الطالب بالمكتبة الرقمية للحصول على جميع المصادر العلمية التي تساعده في كتابة البحث.

– يسلم الطالب البحث عن طريق منصة ادمودو إلكترونيا، أو عن طريق تحميله على فلاشة أو cd وتسليمه لإدارة المدرسة التي ينتمي إليها.