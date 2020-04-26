ووهان الصينية خالية من إصابات فيروس كورونا

أعلن مسؤولون صينيون، اليوم الأحد، أن كافة مستشفيات مدينة ووهان الصينية، أصبحت خالية من أي إصابة بفيروس كورونا المستجد، منذُ ظهور الوباء فيها أواخر ديسمبر الماضي.

وذكر المسؤولون، أن مستشفيات ووهان أصبحت خالية من الإصابات بالفيروس العالمي.

من جهته، قالت لجنة الصحة الوطنية في الصين، أنه بحلول 26 ابريل، كان عدد الإصابات في المقاطعة صفرا، أي لا إصابات جديدة، وفق ما جاء في وكالة "رويترز".

وكانت مقاطعة ووهان وسط الصين، قد سجلت 46452 حالة إصابة، بنسبة 56 في المئة من إجمالي الإصابات في الجمهورية الصينية، ووفاة 3869 شخصًا.

عالميًا، أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاحد الموفق 26/4/2020، حصيلة وفيات كورونا حول العالم، التي بلغت 203,684 حالة، فيما تقترب إحصائية الإصابات إلى ثلاثة ملايين إصابة.