اورانج الاردن تساهم بمليون دينار في صندوق همة وطن

أورانج الأردن ساهمت بمبلغ مليون دينار لصالح صندوق همة وطن ليصبح المبلغ المتبرع به للحكومة الاردنية مليون و 300 الف دينار منذ بدء تفشي فيروس كورونا في المملكة، ويأتي دعم اورانج الاردن في إطار المساعدة في معالجة الاثار السلبية الناجمة عن جائحة كورونا، صحيا واجتماعيا واقتصاديا.

أورانج الأردن أكدت في بيان صحافي اليوم السبت، استجابتها السريعة للتوجهات التي أطلقتها الحكومة منذ بدء هذا الظرف الطارئ لتسخر مواردها التقنية والمالية للمساهمة في التغلب على جائحة كورونا، ولتقف سنداً لكل جهد يبذل لتحقيق هذا الهدف، لافتة إلى أنها قدمت دعماً مادياً لصندوق وزارة الصحة وصندوق الخير في إطار دعم جميع المتضررين من هذه الأزمة. وبينت أنها جزء من النسيج الوطني الأردني، وأنها لن تتوانى في تقديم الدعم للأردن حكومة وشعباً في هذا الوقت بالذات لما يتطلبه من تضافر في الجهود للتعامل مع تداعيات الأزمة، مؤكدة أن توجيه التبرع لصندوق همة وطن جاء لمواجهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية والتخفيف من آثارها على جميع شرائح المجتمع، ودعم الجهود الحكومية الرامية لمساندة المتضررين، وذلك انطلاقاً من مسؤولية الشركة الاجتماعية وقيمها المتمثلة في تعزيز أواصر التعاون والتكافل والالتزام بتسخير إمكاناتها لدعم وخدمة الوطن.

ويضاف تبرع اورانج الاردن إلى مجموعة من التبرعات والمبادرات المجتمعية التي اتخذتها أورانج منذ بدء الأزمة، حيث اسهمت بمبلغ 100 ألف دولار لوزارة الصحة، ثم اسهمت مجدداً بالتعاون مع مؤسسة أورانج، ذراع المجموعة العالمية للأعمال الخيرية والمسؤولية المجتمعية بما قيمته 120 ألف يورو من ضمنها مجموعة معدّات طبية للوزارة، نظراً لما يستدعيه هذا الظرف الاستثنائي.

وتقديراً منها لجهود الكوادر التمريضية الذين يسطرون أسمى وأنبل صور العطاء، قدمت أورانج الأردن 4500 خط خلوي مجاناً للممرضات والممرضين الأردنيين العاملين في مستشفيات العزل المخصصة لاستقبال الأشخاص المحتملين أو المصابين بفيروس كورونا بما قيمته 130 ألف دينار، فضلاً عن مساهمتها بمبلغ 20 ألف دينار لدعم مبادرة "يوميتهم علينا" لعمّال المياومة وعائلاتهم المتضررين.

ووضعت أورانج الأردن، مواردها الرقمية تحت تصرف المستخدمين عبر توفير التصفح المجاني لعدد من المنصات الإلكترونية مثل منصة وزارة التربية والتعليم "درسك" ليستكمل الطلبة دروسهم، وتوفير قناة اتصال بالتعاون مع المجلس الأعلى للأشخاص ذوي الإعاقة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من طلب الدعم في حالات الطوارئ أو الاستفسار عن كورونا ومن جميع الشبكات.

وقامت الشركة بدور توعوي عبر حملة "خليك بالبيت، خليك بأمان، خليك متواصل" لتشجيع الأردنيين على التزام منازلهم، معزّزة ذلك بخدماتها الرقمية، مثل محفظتها الإلكترونية وتطبيق "ماي اورنج" وموقع أورنج جو إلى جانب عدم فصلها الخطوط مستحقة الفواتير ومنحها لجميع مشتركي الخطوط الخلوية 5 جيجابايت مجاناً ، لإبقائهم على تواصل دائم بكل ما يهمهم وبكل أمان.