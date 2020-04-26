الأوقاف المصرية: لا مانع من اذاعة القرآن الكريم في المساجد في اطار الضوابط المحددة

اكدت وزارة الأوقاف المصرية اليوم الأحد، بأنه لا مانع من اذاعة القرآن الكريم في المساجد قبل صلاتي المغرب والفجر، وذلك في الوقت الذي تقرر فيه إغلاق الجوامع ومنع صلاة التراويح خلال شهر رمضان كإجراء احترازي من منع تفشي فيروس "كورونا".

و أوضحت الوزارة، في بيان لها، أنه لا مانع من إذاعة القرآن في المساجد قبل صلاة المغرب أو قبل صلاة الفجر، شرط أن يكون ذلك في إطار الضوابط التي حددتها الوزارة.

وأضافت: هذا الأمر لا وجوب ولا سنة ولا ندب ولا منع فيه، فما يحقق المصلحة وفق ظروف الزمان والمكان والحال معتبر، وعليه فالوزارة لا تمانع من إذاعة قراءة القرآن قبل صلاة المغرب أو قبل صلاة الفجر بالضوابط التالية:

1 -أن يكون للمسجد إمام معين ويكون مسؤولا عن تشغيل القرآن الكريم بمعرفته مع غلق المسجد غلقا تاما وعدم السماح لأحد بدخول المسجد نهائيا وقت قراءة القرآن أو قبله أو بعده طوال مدة تعليق الجمع والجماعات بالمساجد، مع تحمله لأي مخالفة تنتج عن ذلك.

2 - أن تكون صوتيات المسجد مهيأة لذلك، وأن يلتزم بما تبثه إذاعة القرآن الكريم من قرآن المغرب وقرآن الفجر دون أي زيادة.

3 - أن يحصل على موافقة كتابية من مدير المديرية معتمدة من رئيس القطاع الديني بالموافقة من تاريخ الاعتماد حتى نهاية شهر رمضان قبل قيامه بأي إجراء.