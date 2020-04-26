ارتفاع إصابات فيروس كورونا في لبنان

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الاحد، ارتفاع إصابات فيروس كورونا المستجد في الدولة، بعد تشخيص حالات مرضية جديدة.

وأوضحت الصحة اللبنانية، انها سجلت ثلاثة إصابات جديدة بفيروس كورونا في، ليرتفع عدد الإصابات إلى 707، بينهم 145 حالة تماثلت الشفاء، 24 حالة وفاة.

وكانت السلطات اللبنانية، قد أعلنت مارس الماضي، حالة الطوارئ القصوى في جميع مناطق لبنان، للحد من انتشار فيروس كورونا.

وشمل القرار إغلاق كافة المرافق العامة والسياحية والترفيهية والمؤسسات التعليمية باستثناء المرافق الحيوية، ودعت السكان إلى اتباع الارشادات التعليمات الصحية لمنع تفشي الوباء.