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عوض: قطاع غزة معرض لاوضاع صعبة قد يُفرض فيها منع التحرك

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 13:43 - 26 ابريل 2020
رئيس متابعة العمل الحكومي محمد عوض (1).JPG رئيس متابعة العمل الحكومي محمد عوض (1).JPG
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حذر رئيس لجنة المتابعة الحكومية بقطاع غزة محمد عوض, من أنه قد تصل الاوضاع في قطاع غزة لمراحل صعبة يُفرض فيها منع التحرك.

و خلال لقاء مع الفعاليات المجتمعية، وأصحاب المبادرات عقد في مدينة غزة اليوم الأحد، طالب عوض المواطنين الخروج بالكمامات والتباعد الاجتماعي، وذلك لمواجهة فيروس "كورونا".

وكانت الجهات الحكومية في غزة حذرت في الفترة الأخيرة أن الأوضاع لا تزال خطرة في ظل تواصل تفشي فيروس كورونا في العالم، مطالبةً بعدم الاستهانة والتراخي.

وأكدت أنها ستواصل تطبيق الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها منذ بداية وصول الوباء إلى فلسطين عامة وقطاع غزة خاصة.

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