وزارة الاشغال بقطاع غزة تصرف الدفعة الأولى من منحة السكن من المنحة القطرية

اعلن وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان في قطاع غزة، ناجي سرحان عن البدء بتنفيذ مشروع منحة المليون دولار للسكن والتي خصصت من قبل المنحة القطرية، لافتاً الى ان الوزارة قامت بترشيح الأسماء التي ستستفيد من المنحة، حيث بلغ عددهم 117 مواطن.

و أوضح سرحان في تصريح له اليوم الاحد بأنه تم صرف الدفعة الأولى للمواطنين المستفيدين من المنحة عبر فروع بنك البريد خلال الأسبوع الماضين كما سيتم استكمال الصرف خلال الفترة المقبلة.

ولفت إلى أن المنحة تم توزيعها على ثلاثة فئات حسب تصنيف الوزارة وهي (ترميم البيوت، إعادة بناء البيوت، بناء منازل لمواطنين بحاجة للسكن).

يذكر أن اللجنة القطرية قدمت منحة بمبلغ مليون دولار لترميم عدد من بيوت الفقراء وبناء مساكن على مستوى محافظات غزة.