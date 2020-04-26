شاهد: برنامج احسان من المستقبل الحلقة الثالثة لاحمد الشقيري

ينتظر المتابعون العرب على أحرِ من الجمرِ الحلقة الثالثة من برنامج احسان من المستقبل الذي يقدمه الإعلامي احمد الشقيري، بعد غياب لسنوات عدة عن الشاشة، بعد أن برع في برنامجه الشهير خواطر، وقمرة، الذي حاز على اعجاب الكثير من المتابعين العرب.

وسجلت محركات البحث العالمية بحث المتابعين العرب عن الحلقة الثالثة من برنامج احسان من المستقبل لأحمد الشقيري، بعد نجاح الحلقة الأولى والثانية من البرنامج الذي اصبح حديث مواقع التواصل الاجتماعي.

ويسلط الشقيري من خلال برنامجه احسان من المستقبل الذي بدأ مع موسم رمضان 2020 – 1441 على مبادرات الاحسان والامل في المجتمع العربي والتي تقدمت للبرنامج وتم فرزها واختيار الاكثر فائدة واحسانًا منها.

برنامج احسان من المستقبل

حظي برنامج احسان من المستقبل لأحمد الشقيري على عدد كبيرٍ من المشاهدات للحلقتين الأولى والثانية، لاسيما أن الشقيري له مكانة كبيرة وجمهور عريق للغاية في الوطن العربي كله.

ويعود أحمد الشقيري للشاشة من خلال برنامج “إحسان من المستقبل” بعد غياب 5 سنوات، بعد أخر برنامج قدمه “قمرة”.

وتدور فكرة برنامج احسان من المستقبل على مبادرات الاحسان والخير والعطاء، والمسؤولية الاجتماعية للإنسان العربي تجاه مجتمعه.

موعد عرض برنامج احسان من المستقبل

حصلت قناة mbc 1 على حقوق عرض البرنامج الجديد “إحسان من المستقبل” عبر شاشتها، حيث ستعرض أولى حلقاته اليوم الجمعة الموافق 24 إبريل أولى أيام شهر ر مضان في تمام الساعة الخامسة بتوقيت السعودية الرابعة بتوقيت مصر.

برنامج احسان من المستقبل الحلقة الثانية

وقدمت الحلقة الثانية من برنامج احسان من المستقبل لاحمد الشقيري نماذج من صناع الامل في العالم العربي، وسلط الضوء على احسانهم.

ومن هذه المبادرات قافلة ادوية من أجل المرضى والفقراء في افريقيا والتي قام فريق العمل بالتصوير معهم وعرض جهودهم في انقاذ الفقراء.

ومن المتوقع أن يحظى برنامج الشقيري 2020 بمتابعة عالية وكبيرة خلال موسم رمضان الحالي لما فيه من لمسة انسانية وعاطفية يحبها ويتابعها الجمهور.

ويقدم موقع فلسطين اليوم متابعة خاصة لبرنامج احسان من المستقبل حيث يتم رفع الحلقة فور توفرها على المنصات الاجتماعية او المواقع الاخرى.

يشار إلى ان قناة ام بي سي لا توفر الحلقة على منصتها على يوتيوب او مواقع التواصل الاخرى لذلك يتم الاستعانة بروابط خارجية لنقل الحلقة.

او يمكن متابعة برنامج احسان من المستقبل عبر البث المباشر لقناة ام بي سي او عن طريق التلفاز.

ترقبوا: سيتم عرض الحلقة الثالثة لبرنامج احسان من المستقبل ريثما يبدأ العرض الكبير على قناة ام بي سي 1