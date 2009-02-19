« إسرائيل » تفتح معبري كرم ابو سالم وناحل عوز وتبقي المنطار مغلقا

فلسطين اليوم – غزة

فتحت اسرائيل صباح اليوم الخميس، معبري كرم ابو سالم جنوب شرق قطاع غزة، وناحل عوز شرق القطاع، فيما أبقت على معبر المنطار مغلق لاسباب لم تفصح عنها.

وقال رائد فتوح، رئيس لجنة ادخال البضائع لقطاع غزة بأن اسرائيل فتحت معبر كيرم شالوم لادخال 130 شاحنة، 68 منها محملة بالمساعدات لوكالة الغوث والمنظمات الدولية والمساعدات الأردنية و47 شاحنة أخرى للقطاع الخاص التجاري بالاضافة الى 15 أخرى للقطاع الخاص الزراعي، موضحا بأن اسرائيل ابلغتهم نيتها اغلاق المعابر يومي الجمعة والأحد القادم، دون توضيح الأسباب.

وفيما يتعلق بمعبر ناحل عوز، اضاف فتوح انه من المقرر ادخال كميات من السولار الصناعي اللازم لتشغيل محطة توليد الكهرباء، وكميات من الغاز الطبيعي.

وكانت اسرائيل قد أدخلت أمس 150 طنا من الغاز الطبيعي بعد انقطاع دام اسبوعين متواصلين، مما خلق أزمة حادة في قطاع غزة خاصة مع وجود أكثر من 700 الف انبوبة غاز فارغة.

وقال أمجد الشوا رئبس أصحاب شركات البترول بأن الكمية المدخلة لا تكفي لحل الازمة فالقطاع يستهلك في اليوم 350 طنا، مشيرا الى أنه سيتم توزيع الكمية المدخلة على جنوب القطاع وشرقه وبعض المناطق في مدينة غزة.