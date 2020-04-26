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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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كيف سيتعامل المجلس الأعلى للقضاء بغزة مع جرائم القتل..؟

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 12:38 - 26 ابريل 2020
تمديد الفترة الاستثنائية في المحاكم تمديد الفترة الاستثنائية في المحاكم
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مدد المجلس الأعلى للقضاء بغزة الفترة الاستثنائية اعتباراً من اليوم الأحد 26/4/2020، حتى مساء يوم الخميس الموافق 30/4/2020، بينما تستمر المحاكم بتلاوة الأحكام في القضايا المحجوزة للحكم حسب الأصول.

وأوضح المجلس الأعلى للقضاء في بيان بشأن تنظيم العمل في المحاكم النظامية خلال الحالة الاستثنائية، أنه سيتم استقبال وفتح القضايا الجديدة مع وقف أي إجراءات تتوقف عليها، ويتم نظر طلبات الكفالة واستئنافاتها وطلبات إعادة النظر حسب الأصول.

وأفاد المجلس باستمرار العمل بتصوير الأحكام بغرض الاستئنافات والطعون، وتستمر المحكمة الإدارية في نظر الطلبات المستعجلة، وتنظر محكمة العدل الطعون على القرارات الصادرة عن هذه الطلبات.

وقال المجلس: "يستمر العمل في نظر القضايا الجزائية الخاصة بجرائم القتل، وقضايا الموظفين حسب التعليمات السابقة، ويتم النظر في قضايا الأحداث (كفالات، جنح، جنايات) حسب الأصول.

وبالنسبة لتنظيم العمل في دوائر التنظيم، قال: يتم استقبال وفتح القضايا التنفيذية، وطلبات التنفيذ (استرداد أوامر حبس، إيقاع الحجوزات التنفيذية على رواتب الموظفين والأموال المختلفة وعلى حسابات البنوك، الغاء وتعديل الحجوزات التنفيذية).

وأضاف البيان (يتم تنفيذ الحجوزات التنفيذية والتحفظية واثبات الحالة وما يترتب عليها من إجراءات "وضع يد مأمور التنفيذ، إعداد قائمة شروط البيع، المزادات المختلفة والاحالات المستعجلة"، وعقد جلسات التنفيذ حسب الحاجة لنظر الأمور المستعجلة، مع استمرار وقف أوامر الحبس).

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