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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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سعر الذهب في فلسطين اليوم الأحد 26 /4/ 2020

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 12:29 - 26 ابريل 2020
اسعار ذهب اسعار ذهب
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يشهد سعر الذهب في فلسطين اليوم الأحد 26/4/2020  ارتفاعاً طفيقاً ، بعد استقرار دام لعدة أيام ،

وجاءت الاسعار وفقا للسوق العاليمة اليوم الاحد 26/4/2020 على النحو التالي :

سعر الذهب عيار 24 مقابل الشيقل 195.93 شيكل $55.64

سعر الذهب عيار 22 مقابل الشيقل 179.60 شيكل $51.01

سعر الذهب عيار 21 مقابل الشيقل 171.44 شيكل $48.69

سعر الذهب عيار18 مقابل الشيقل 146.95  شيكل $41.73

سعر الذهب عيار 14 مقابل الشيقل 114.29 شيكل $32.46

سعر الذهب عيار 12 مقابل الشيقل 97.96 شيكل $27.82

سعر أوقية الذهب مقابل الشيقل 6,093 شيكل $1,731

سعر جنيه الذهب 1,372 شيكل $389.51

سعر  كيلو الذهب 195,928 شيكل $55,643

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