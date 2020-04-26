يشهد سعر الذهب في فلسطين اليوم الأحد 26/4/2020 ارتفاعاً طفيقاً ، بعد استقرار دام لعدة أيام ،
وجاءت الاسعار وفقا للسوق العاليمة اليوم الاحد 26/4/2020 على النحو التالي :
سعر الذهب عيار 24 مقابل الشيقل 195.93 شيكل $55.64
سعر الذهب عيار 22 مقابل الشيقل 179.60 شيكل $51.01
سعر الذهب عيار 21 مقابل الشيقل 171.44 شيكل $48.69
سعر الذهب عيار18 مقابل الشيقل 146.95 شيكل $41.73
سعر الذهب عيار 14 مقابل الشيقل 114.29 شيكل $32.46
سعر الذهب عيار 12 مقابل الشيقل 97.96 شيكل $27.82
سعر أوقية الذهب مقابل الشيقل 6,093 شيكل $1,731
سعر جنيه الذهب 1,372 شيكل $389.51
سعر كيلو الذهب 195,928 شيكل $55,643