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هجوم بالقنابل الحارقة على مصارف لبنان.. تعرف على السبب!

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 12:05 - 26 ابريل 2020
المولوتوف المولوتوف
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هاجم صباح اليوم الأحد عدد من اللبنانيين المصارف بالقنابل الحارقة، أدت الى الحاق اضرار كبيرة وبالغة بمقرات المصارف وذلك على خلفية الأزمة المالية وامتناع البنوك عن تسديد الإيداعات.

وتعرض بنك الاعتماد اللبناني لهجوم بالقنابل الحارقة فجر الأحد في مدينة صور، ما تسبب بأضرار مادية في الواجهة الامامية للبنك وجهاز الصراف الآلي التابع له.

وحضر عناصر من القوى الأمنية إلى المكان، وفتحوا تحقيقا لتحديد هوية الفاعلين.

كذلك تم سحب تسجيلات الكاميرات الموجودة في محيط المكان، والتي أظهرت بحسب المعلومات الأولية، وجود شخصين في المكان، لحظة رمي القنبلة.

كما ألقى مجهولون، مساء أمس السبت، قنبلة باتجاه فرع مصرف "فرنسبنك" في شارع رياض الصلح في مدينة صيدا بجنوب لبنان، أسفرت عن تحطم واجهته الزجاجية والسقف المستعار.

 

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