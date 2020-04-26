البرهان : لا عداء لإسرائيل والمؤتمر الوطني السابق يسعى لاحداث الفرقة

توقع رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول ركن في الجيش، عبد الفتاح البرهان، رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب قريبا ، متهماً حزب "المؤتمر الوطني" والنظام السابق بالسعى إلى "إحداث الفرقة" بين مكونات القوات المسلحة.

وتابع : لا عداء لأي جهة" خلال تناوله اللقاء التطبيعي الذي جمعه برئيس وزراء الاحتلال "الإسرائيلي".

وقال برهان : "قريبا سيرفع اسم السودان من قائمة الإرهاب، لتعاوننا مع المسارات التي وضعت مع الإدارة الأمريكية لهذا الغرض، وبات التوقيت مناسب لرفع اسم السودان، فالاتهام بالإرهاب كان معنيا به النظام السابق لا الدولة ولا الشعب، ولما ذهب النظام يجب رفع أسم السودان من قائمة الإرهاب، والجانب الأمريكي وعد بقرب رفع أسم السودان من قائمة الإرهاب."

وعن زيارته لأوغندا ولقائه مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في شهر شباط/فبراير الماضي، قال البرهان إن "هذا الأمر تُرك للجهاز التنفيذي لإدارته، ويمكن له أن يوازن بين مستقبل العلاقات مع العالم بأسره.

وتابع: "هم (النظام السابق) صرحوا بأنهم لن يسمحوا بعبور الفترة الانتقالية، ونقول إن تصميمنا وإرادتنا وقوتنا نستمدها من الشارع والشعب السوداني الذي صنع التغيير ويحميه، وستظل إرادة الشعب السوداني وستنتصر". وأضاف: "العمل الخبيث الذي يتم من جهات معلوم عنها القدرة على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، نقابله بالاستغراب عند استعراض تلك الأمور، فكل مكونات منظومة القوات المسلحة تعمل مع بعضها، ونندهش ونستغرب حين نسمع حديث هدفه الفتنة، لكن على المستويات القاعدية يمكن أن يؤثر هذا الحديث، لذلك الاجتماع الأخير (مع قيادات مكونات القوات المسلحة) كان هدفه رسالة بعدم الانجرار لمثل هذه الشائعات، وسنثبت للجميع أنه لا خلافات بيننا". وأوضح أنه "لدينا معلومات أن بعض الجهات السياسية تحاول الاتصال والتواصل مع بعض المنسوبين في القوات المسلحة، وهناك من يسعى للتغلل فيها، ونقول لهم اتركوا القوات المسلحة حتى تقوم بواجبها الأساسي، فكثير من الحديث عن مشاكل مفتعلة بين القوات المسلحة والثورة هو محاولة إلهاء القوات المسلحة عن مهامها، وإحداث فتنة بين مكوناتها". وأشار البرهان ، إلى أن "معلومات كثيرة تردنا عن محاولة جهات سياسية تريد عمل تنظيمات داخل القوات المسلحة، ومنذ القدم كانت هناك خلايا تابعة لبعض الأحزاب تحاول أن تخترق القوات المسلحة، والانقلابات التي حصلت في السابق كان خلفها سياسيون، ونقول للجميع أنأوا بالقوات المسلحة عن السياسة.