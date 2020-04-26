رمضان "كورونا" ..زيارات صلة الأرحام بحذر وعزائم خلت من اللمة

رغم كافة الإجراءات المشددة التي تم فرضها خلال شهر رمضان المبارك بسبب فيروس "كورونا" والتي ترك قطاع غزة حزيناً مع استمرار اغلاق المساجد والحرمان من الاجواء الروحانية ، الا ان الزيارات العائلية " صلة الارحام" وجدت ضالتها ولكن بطريقة مختلفة عن كل عام .

العديد من المطالبات ان تكون الزيارات العائلية بحدود أو التزام المنزل خشية فيروس كورونا ، الا ان

الأسر الغزية فضلت الحصول على الأجر ، واتمام زيارات "صلة الارحام" وإقتصارها على الأخوة والأباء دون عائلاتهم ، لتجنب الجماعات وتجنب اي مخاطر " رغم خلو قطاع غزة بالكامل من الفيروس .

المواطن سعيد ابراهيم "44 عاما" ، قررت انا واخوتي اتمام الزيارات لصلة الارحام لخواتي وعماتي وخالتي ولكن وسط اجراءات احترازية مشددة ، بعد ان قررنا بضرروة الزيارة بعد ان حرمنا العام الحالي من إقامة صلاة التراويح في المساجد .

المواطن ابراهيم قال لمراسلنا ان الزيارات ستكون بمفردنا دون اولادنا لتجنب الاختلاط والحرص على اتمام على برنامج صلة الارحام.

ومن جابنه قالت " ام محمود " انها استقلبت اخوتها بفرحة كونها لم تراهم منذ شهرين بسبب منعها لأحد من الدخول او مغادرة المنزل منذ شهرين ، متخدة اجراءات احترازية بسبب كورونا .

وتابعت ام محمود : "شهر رمضان لا يكتمل الا بدخول اخوتي علي " ، موضحةً انها قامت بعمل استقبال مختلف عن كل عام ، حيث كان الكحول يلازمها عند استقبال اخوتها ، وقامت بتعقيمهم فور دخولهم المنزل.

وقال الزيارات قد تعوض العزائم هذا العام ، مشيرة الا انها ترفض رفضاً باتاً التجمع والعزائم ، موضحاً ان انه لابد من بديل عن العزائم ، كون ان العزائم هدفها اللمة وهو ما لا تريديه.

العزائم في رمضان الحالي ، كان ثابت لدى عدد كبير من الاسر الغزية دون اي تغيير، وسط حديثهم عن اتخاذهم اجاراءات احترازية ، الا ان آخرين فضلوا إلغاء العزائم وتوزيع ما يقوموا به على صلة ارحامهم ، في حين فضل آخرون على الاستفادة وبالاتفاق مع الجميع بإخراج وجبات الطعام للاسر الفقيرة والاتفادة من الأجر.

أحمد اسحاق قال "كورونا "غيرت كل شئ في حياتنا ، فالصلاة بهجة شهر رمضان أصبحت في المنازل والزيارات بحذر ، في حين ان العزائم الرمضانية قد ألغتها العدد من الاسر الغزية خشية التجمعات العائلية الكبيرة ، في حين بحثت عائلات أخرى عن حلول لاتمام العزائم .

وتابع : فضلت بالاتفاق مع والدنا ، بتوزيع وجبات غذائية على صلة أرحامنا ، وكسب الأجر دون تأجيل ، متنمياً ان تعود الظروف لطبيعتها العام القادم .

رمضان الحالي حرم العدد من الأسر الفقيرة من موائد الافطار الجماعية التي كانت المؤسسات والجميعات الخيرة تسارع على إقامتها لمساعدة العائلات الفقيرة