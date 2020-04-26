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رمضان "كورونا" ..زيارات صلة الأرحام بحذر وعزائم خلت من اللمة

  • فلسطين اليوم - غزة-خاص
  • 11:24 - 26 ابريل 2020
رمضان رمضان
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رغم كافة الإجراءات المشددة التي تم فرضها خلال شهر رمضان المبارك بسبب فيروس "كورونا" والتي ترك قطاع غزة حزيناً مع استمرار اغلاق المساجد والحرمان من الاجواء الروحانية ، الا ان الزيارات العائلية " صلة الارحام" وجدت ضالتها ولكن بطريقة  مختلفة عن كل عام .

العديد من المطالبات ان تكون الزيارات العائلية بحدود أو التزام المنزل خشية فيروس كورونا ، الا ان

الأسر الغزية فضلت الحصول على الأجر ، واتمام زيارات "صلة الارحام" وإقتصارها على الأخوة والأباء دون عائلاتهم ، لتجنب الجماعات وتجنب اي مخاطر " رغم خلو قطاع غزة بالكامل من الفيروس .

المواطن سعيد ابراهيم "44 عاما" ، قررت انا واخوتي اتمام الزيارات لصلة الارحام لخواتي وعماتي وخالتي ولكن وسط اجراءات احترازية مشددة ، بعد ان قررنا بضرروة الزيارة بعد ان حرمنا العام الحالي من إقامة صلاة التراويح في المساجد .

المواطن ابراهيم قال لمراسلنا ان الزيارات ستكون بمفردنا دون اولادنا لتجنب الاختلاط والحرص على اتمام على برنامج صلة الارحام.

ومن جابنه قالت " ام محمود " انها استقلبت اخوتها بفرحة كونها لم تراهم منذ شهرين بسبب منعها لأحد من الدخول او مغادرة المنزل منذ شهرين ، متخدة اجراءات احترازية بسبب كورونا .

وتابعت ام محمود : "شهر رمضان لا يكتمل الا بدخول اخوتي علي " ، موضحةً انها قامت بعمل استقبال مختلف عن كل عام ، حيث كان الكحول يلازمها عند استقبال اخوتها ، وقامت بتعقيمهم فور دخولهم المنزل.

وقال الزيارات قد تعوض العزائم هذا العام ، مشيرة الا انها ترفض رفضاً باتاً التجمع والعزائم ، موضحاً ان انه لابد من بديل عن العزائم ، كون ان العزائم هدفها اللمة وهو ما لا تريديه.

العزائم في رمضان الحالي ، كان ثابت لدى عدد كبير من الاسر الغزية دون اي تغيير، وسط حديثهم عن اتخاذهم اجاراءات احترازية ، الا ان آخرين فضلوا إلغاء العزائم وتوزيع ما يقوموا به على صلة ارحامهم ، في حين فضل آخرون على الاستفادة وبالاتفاق مع الجميع بإخراج وجبات الطعام للاسر الفقيرة والاتفادة من الأجر.

أحمد اسحاق قال "كورونا "غيرت كل شئ في حياتنا ، فالصلاة بهجة شهر رمضان أصبحت في المنازل والزيارات بحذر ، في حين ان العزائم الرمضانية قد ألغتها العدد من الاسر الغزية خشية التجمعات العائلية الكبيرة ، في حين بحثت عائلات أخرى عن حلول لاتمام العزائم .

وتابع : فضلت بالاتفاق مع والدنا ، بتوزيع وجبات غذائية على صلة أرحامنا ، وكسب الأجر دون تأجيل ، متنمياً ان تعود الظروف لطبيعتها العام القادم .

رمضان الحالي حرم العدد من الأسر الفقيرة من موائد الافطار الجماعية التي كانت المؤسسات والجميعات الخيرة تسارع على إقامتها لمساعدة العائلات الفقيرة

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