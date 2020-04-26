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قطار خاص بالزعيم الكوري يلمح إلى مصيره.. هل توفيَّ أم يستجم في منتجع سياحي؟!

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 10:57 - 26 ابريل 2020
قطار كيم قطار كيم
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رجح مركز أبحاث مقره في واشنطن أن صورا التقطت لقطار الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بالقرب من منتجع سياحي داخل البلاد.

وأفادت "رويترز" اليوم السبت أنه: "أظهرت صور أقمار صناعية راجعها مركز أبحاث مختص بكوريا الشمالية مقره واشنطن قطارا خاصا يرجح أنه خاص بالزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون عند منتجع داخل البلاد هذا الأسبوع، وسط أنباء مختلفة تتعلق بصحة كيم ومكانه".

وتباينت التصريحات حول صحة الرئيس الكوري الشمالي خلال اليومين الماضيين بعد غيابه عن حدث سنوي يمثل عطلة وطنية، والمرة الأخيرة التي ظهر فيها كيم علنًا كانت في 11 أبريل/ نيسان الجاري عندما ترأس اجتماع المكتب السياسي لحزب العمال الحاكم.

إلا أن حكومة كوريا الجنوبية نفت التقارير المنشورة حول تدهور صحة كيم، وقالت إنها لم ترصد علامات غير عادية في الشمال.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قلل يوم الخميس من شأن أنباء تواترت هذا الأسبوع عن مرض زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون. 

وقال ترامب في إيجاز صحفي يومي بالبيت الأبيض "أعتقد أن التقرير مغلوط"، مضيفا أنه سمع أن التقرير يستند إلى "وثائق قديمة"، بحسب "رويترز". 

ومضى قائلا "تربطنا علاقة طيبة بكوريا الشمالية وتربطني علاقة طيبة بكيم جونغ أون وأرجو أن يكون على ما يرام".

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