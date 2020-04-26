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ثلاثة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 10:40 - 26 ابريل 2020
سجن سجن
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أفادت إذاعة صوت الأسرى أن ثلاثة أسرى من الضفة والداخل المحتلين يدخلون اليوم 26 أبريل/ نيسان أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال، بينهم أسيران محكومان بالسجن المؤبد.

والأسرى هم:

الأسير أحمد محمود علي كعابنة (48 عامًا) من مدينة رام الله المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 1997، وأمضى 23 عامًا في سجون الاحتلال.

الأسير غالب محمد عبد الغني غنيم من الداخل المحتل المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2010، وأمضى عشرة أعوام في سجون الاحتلال.

الأسير إياد نظير عرسان عمر من مخيم جنين المحكوم بالسجن 24عاماً ومعتقل منذ عام 2002، وأمضى 18 عامًا في سجون الاحتلال.

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