رابط الاستعلام عن صرف منحة العمالة الغير منتظمة 500 جنيه للمتخلفين عن موعد صرف

بدأت وزارة القوى العاملة في جمهورية مصر العربية اليوم الأحد الموافق 26 – 4 – 2020 صرف منحة العمالة الغير منتظمة للأفراد المتخلفين عن مواعيد الصرف الخاصة بالمنحة.

يشار إلى أن وزارة القوى العاملة خلال أيام 13 و14 و15 و16 من شهر أبريل والتي صرفت لحوالي مليون و400 ألف مستفيد خلال تلك الأيام الأربعة من خلال أماكن التي حددتها الوزارة.

ونظراً لتأخر بعض المستفيدين عن مواعيد تسلم منحة العمالة الغير منتظمة، أعلنت الوزارة مواعيد جديدة ليتم من خلالها صرف منحة العمالة الغير منتظمة بقيمة 500 جنيه للأشخاص المتخلفين.

رابط استعلام صرف منحة العمالة الغير منتظمة للمتخلفين

استعلام صرف منحة العمالة الغير منتظمة

وذكرت وزارة القوى العاملة ان الصرف سيكون من حوالي 4000 فرع لمكاتب البريد المصري على أنحاء الجمهورية بالتعاون مع وزارة الاتصالات لصرف المنحة للعمال الغير منتظمة والتي تضررت من فيروس كورونا.

وأشارت الوزارة إلى ان صباح اليوم الأحد شهد صرف المنحة للمتأخرين عن مواعيد صرف منحة العمالة الوافدة.

المستفيدين من منحة العمالة الغير منتظمة

حرصت الوزارة على تلقي الطلبات الخاصة بالمنحة من خلال منصتها الإلكترونية حيث تلقت الوزارة حوالي 2 مليون طلب تم رفض عدد ضخم منها لعدم استيفائها للشروط التي وضحتها الوزارة للقبول بتلك المنحة بالإضافة إلى أن أغلب تلك الطلبات كانت لأشخاص متوفيين، أما عن إخطار المستفيدين من المنحة فتم ذلك من خلال رسائل نصية أرسلتها الوزارة للأشخاص المستفيدين من المنحة من خلال رقم 2030 التابع لها تخطرهم من خلالها بموعد ومكان الصرف الخاص بها.

منحة 500 جنيه عبر manpower.gov.eg

ولكي تتمكن من متابعة حالة الطلب المقدم من طرفك في منحة العمالة غير المنتظمة المصرية 2020 عليك إتباع الخطوات التالية:-