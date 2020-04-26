أسعار الدجاج في غزة اليوم الاحد 26/4/2020 –ثالث أيام رمضان

يواصل سعر الدجاج في غزة اليوم الأحد 26/4/2020 وفي ثالث ايام شهر رمضان الاستقرار ، حيث بلغ سعر كيلو الدجاج 11,5 شيكلاً ، في حين بلغ سعر كيلو الصدر 23 شيكلاً .

وجاءت سعر الدجاج الحي وملحقاته في أسواق قطاع غزة اليوم الأحد 26/4/2020 على النحو التالي :

كيلو الدجاج حي 11.5 شيكلأ

كيلو استيكات 23 شيكلاً

دبوس الدجاج 16 شيكلاً

كيلو فخذ الدجاج 14 شيكلاً

-كيلو صدر الدجاج 23 شيكلاً

-كيلو كبدة الدجاج 18 شيكلاً

كيلو جناح الدجاج 10 شيكلاً

كيلو الشيش 25 شيكلاً

الحبش: 11 شيكلاً

صدر: 19 شيكلاً

فخد: 13 شيكلاً

جناح: 9 شيكلاً