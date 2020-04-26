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أسعار الدجاج في غزة اليوم الاحد 26/4/2020 –ثالث أيام رمضان

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 10:21 - 26 ابريل 2020
دجاج مجمد دجاج مجمد
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يواصل سعر الدجاج في غزة اليوم الأحد 26/4/2020 وفي ثالث ايام شهر رمضان  الاستقرار ، حيث بلغ سعر كيلو الدجاج 11,5 شيكلاً ، في حين بلغ سعر كيلو الصدر 23 شيكلاً .

وجاءت سعر الدجاج الحي وملحقاته في أسواق قطاع غزة اليوم الأحد 26/4/2020 على النحو التالي :
كيلو الدجاج حي 11.5 شيكلأ 
كيلو استيكات 23 شيكلاً
دبوس الدجاج 16 شيكلاً
 كيلو فخذ الدجاج 14 شيكلاً

-كيلو صدر الدجاج 23 شيكلاً

-كيلو كبدة الدجاج 18 شيكلاً
كيلو جناح الدجاج 10 شيكلاً

كيلو الشيش 25 شيكلاً
الحبش: 11 شيكلاً
صدر: 19 شيكلاً
فخد: 13 شيكلاً
جناح: 9 شيكلاً

 

 

 

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