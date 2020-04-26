شاهد: سائق متهور يحاول دهس صحفية على الهواء مباشرة برام الله

تعرضت صحفية للخطر بعد أن حاول سائق سيارة متهور دهسها على الهواء مباشرةً أثناء إجرائها تقريراً إعلامياً في مدينة رام الله بالضفة المحتلة.

وأوضحت شرطة رام الله في بيان صحفي، أن سائق مركبة عرض بالأمس، حياة صحافية إعلامية للخطر أثناء قيامها بإجراء مقابلة تلفزيونية في احد شوارع مدينة رام الله لإحدى الوكالات الإعلامية العربية وقد انتشر فيديو يوثق ذلك على وسائل التواصل الاجتماعي .

وعلى الفور قام فريق متخصص من ادارة المباحث العامة بإجراء البحث والتحري وجمع المعلومات لمعرفة هوية سائق المركبة من خلال الاطلاع على الفيديو وتحليله الى ان تم التوصل الى هوية الشخص المشتبه به وتم القاء القبض عليه حيث تم التحفظ عليه من اجل استكمال الإجراءات القانونية وإحالته الى النيابة العامة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقه .

https://paltoday.ps/ar/uploads/videos/DG0F7.mp4