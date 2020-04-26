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اليوم تشريح جثمان الشهيد نور البرغوثي بحضور طبيب ومحامٍ فلسطيني

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 09:59 - 26 ابريل 2020
الاسير الشهيد نور البرغوثي الاسير الشهيد نور البرغوثي
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من المقرر ان يتم اليوم الاحد 26/4/2020 تشريح جثمان الشهيد الاسير نور البرغوثي الذي استشهد بتاريخ الحادي والعشرين من نيسان الجاري، إثر تعرضه للإغماء الشديد أثناء وجوده بغرفته في قسم "25" بمعتقل النقب الصحراوي.

المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه  أعلن أن عملية تشريح جثمان الشهيد الأسير نور البرغوثي ستكون اليوم في معهد الطب العدلي أبو كبير، بحضور طبيب فلسطيني، ومحامٍ من الهيئة، للوقوف على ملابسات وظروف استشهاده.

ويشار الى ان سلطات الاحتلال تأخرت عن إنعاشه لأكثر من نصف ساعة بشكل متعمد، وهو معتقل منذ نحو (4) سنوات في سجن النقب الصحراوي، ومحكوم بالسجن الفعلي لمدة (8) سنوات، وباستشهاده يرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى (223) شهيداً منذ عام 1967.

ولا تزال سلطات الاحتلال تحتجز (5) جثامين من الأسرى الشهداء، فيما وصل عدد الأسرى الذين قتلهم الاحتلال عبر إجراءات الإهمال الطبي المتعمد إلى (67)، وهي جزء من سياسة ثابتة وممنهجة، وذلك منذ العام 1967.

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