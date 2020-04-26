دعاء اليوم الثالث من رمضان 2020

تعرض وكالة فلسطين اليوم الإخبارية خلال شهر رمضان المبارك 2020، برامج وتطبيقات وأدعية تخص شهر رمضان المبارك 2020 من بينها دعاء اليوم الثالث من رمضان .

ومن الأدعية المستحبة في شهر رمضان المبارك، ادعية ثبت صحتها تنشر يومياً بالتزامن مع أيام رمضان المبارك.

ويستثمر الصائمون في شهر رمضان المبارك 2020 كل وقت وحين للدعاء والصلاة وكسب الثواب من بينها أدعية شهر رمضان التي تنشر يومياً.

دعاء اليوم الثالث من رمضان

وفيما يلى دعاء اليوم الثالث من رمضان:

عن ابن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه: "اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي الذِّهْنَ وَالتَّنْبِيهَ، وَأَبْعِدْنِي مِنَ السَّفَاهَةِ وَالتَّمْوِيهِ، وَأجْعَلْ لِيّ نَصِيباً فِي كُلِّ خَيْرٍ أُنْزِلَ فِيهِ، بِجُودِكَ يَا أَجْوَدَ الْأَجْوَدِينَ".

دعاء اليوم الثالث من رمضان وثوابه

"مَنْ دَعَا بِهِ بَنَى اللَّهُ تَعَالَى لَهُ بَيْتاً فِي جَنَّةِ الْفِرْدَوْسِ فِيهِ سَبْعُونَ أَلْفَ غُرْفَةٍ مِنْ نُورٍ سَاطِعٍ، فِي كُلِّ غُرْفَةٍ أَلْفُ سَرِيرٍ عَلَى كُلِّ سَرِيرٍ حُورِيَّةٌ، وَ يَدْخُلُ عَلَيْهِ كُلَّ يَوْمٍ أَلْفُ مَلَكٍ بِالْهَدَايَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ تَعَالَى".



