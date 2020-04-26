أطلقت وزارة العمل في المملكة الأردنية الهاشمية اليوم الأحد 26-2-2020 رابط منصة حماية، والذي يهدف لتسجيل وتقديم طلبات العمال الوافدين إلى المملكة الراغبين بالعودة إلى بلدانهم خلال الفترة الراهنة.

وأعلن وزير العمل الأردني نزار البطانية في مؤتمر صحفي أنَّ المملكة ستتيح المجال أمام العمال الوافدين في تطبيق ونظام حماية، الراغبين في العودة إلى بلدانهم في ظل حلول شهر رمضان المبارك.

رابط منصة حماية لتسجيل تقديم طلبات العمل على موقع وزارة العمل في الأردن وشروط واوقات التسجيل

وأشار البطانية أن التسجيل للعمال الوافدين إلى الأردن سيبدأ صباح اليوم الأحد الموافق 26 – 4 – 2020 عبر منصة حماية التي اطلقتها وزارة العمل، بغية تسهيل مهمة مغادرة العمال الوافدين إلى الأردن.

وذكر الوزير البطاينة أن الأردني الآلاف من العمال سواء من جنسيات عربية او اجنبية، مشيراً إلى أن غالبية العمال من الشباب الفلسطينيين بالضفة الغربية، في وقت أفادت الحكومة الفلسطينية بأنها تنسق مع الأردن الشقيق من أجل عودتهم والعالقين كافة.

وحسب وزير العمل البطانية فإن التسجيل سيبدأ من اليوم الأحد 26 – 4 -2020 وإلى يوم الاثنين الموافق 4 – مايو – 2020، مبينا أن وزارة العمل ستقوم بعد اكتمال تسجيل العمال بالتاريخ المذكور سابقا بتمكين العمال بالسفر إلى بلدانهم في أقرب وقت ممكن.

وذكر البطاينة أن ذلك سيتم بالتنسيق مع الجهات المختصة وخلية إدارة الأزمة في ظل فيروس وباء كورونا في الأردن، إلى جانب التنسيق مع الدول التي سيتوجه إليها العمال المتواجدين حاليا في المملكة الهاشمية الأردنية.

وأعلن الوزير البطاينة أنه سيجري إعفاء العمال المسجلين لغايات السفر في حال لسفرهم من غرامات الإقامة إو أي مبالغ تترتب عليهم تعلق برسوم تصاريح العمل وغير ذلك من الرسوم، موضحا أن ذلك يأتي تقديرا لظروفهم خلال الأزمة الراهنة.

وأشار الوزير البطاينة إلى أن ذلك جاء نظرا لوجود العديد من الطلبات من قبل العمالة الوافدة التي تعمل في المملكة الأردنية برغبتهم في العودة إلى دولهم ونظرا لمحدودية العمل في ظل أزمة كورونا.