اسعار الذهب في السعودية تسجل ارتفاعاً

نعرض إليكم اسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد 26/4/2020، في السوق المالي سواء بعملة الريال السعودي أو الدولار الأمريكي، حيث يشهد سعره ارتفاع في السوق.

وعلى الرغم من اعتبار الذهب في السعودية والعالم هو الملاذ الآمن في هذه الفترة خاصة مع انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم، إلا أنه بات يعاني من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض.

اسعار الذهب اليوم في السعودية

ويصل حجم أسواق الذهب في السعودية بنحو 9 مليار دولار، وهذا بناءً على اخبار سعر الذهب اليوم في السعودية والتي صدرت من الغرفة التجارية السعودية، بينما بلغ عدد محلات بيع الذهب إلى 6000 ألف محل.

وبلغت الأسعار أعلى مستوى في أكثر من أسبوع عند 1738.58 دولار، الخميس 23/4/2020، بدعم من آمال بمزيد من التحفيز في الولايات المتحدة، خاصة بعد أن ارتفعت طلبات إعانة البطالة إلى مستوى قياسي عند 26 مليون طلب في الأسابيع الخمسة الفائتة.

ويبلغ متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودي

الوحدة ريال سعودى دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 209.23 ريال $55.64

سعر الذهب عيار 22 191.80 ريال $51.01

اسعار الذهب عيار 21 183.08 ريال $48.69

اسعار الذهب عيار 18 156.93 ريال $41.73

سعر الذهب عيار 14 122.05 ريال $32.46

سعر الذهب عيار 12 104.62 ريال $27.82

اسعار أوقية الذهب 6,507 ريال $1,731

اسعار جنيه الذهب 1,465 ريال $389.51

اسعار كيلو الذهب 209,232 ريال $55,643

ويرجح خبراء اقتصاد، أن الذهب قد يتعرض لضغوط على المدى الأطول إذ أنه يستخدم للتحوط في مواجهة التضخم ويميل انخفاض أسعار النفط لزيادة الضغوط الانكماشية في السوق.

ويميل الذهب للاستفادة من إجراءات تحفيز واسعة الانتشار من بنوك مركزية إذ أنه يُعتبر تحوطا في مواجهة التضخم وتراجع العملة.

أهمية أسعار الذهب

ويهتم المواطنون خاصةً من المقبلين على الزواج من الرجال والنساء من السعودية، بأسعار الذهب كما تهم المستثمرين فى السعودية، باعتبار ارتباط الذهب بالاقتصاد العالمي.

ويعتبر الدولار هو اهم عامل في التأثير على أسعار الذهب في السعودية، ففي حالة ارتفاع سعر الدولار عالمياً يؤدى ذلك مباشرة إلى انخفاض أسعار الذهب فى السعودية وفى البورصة العالمية للذهب، والعكس صحيح إذا انخفض سعر الدولار يؤدى ذلك بشكل مباشر إلى ارتفاع سعر الذهب في السعودية، ولذلك يجب مراقبة وضع الدولار.