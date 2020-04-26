أعلنت الإدارة العامة لشرطة المرور أن حالة الطرق في قطاع غزة اليوم الأحد 26/4/2020 تشهد حركة مرورية اعتيادية منذ الصباح الباكر على المفترقات والشوارع الرئيسة، تنشط الحركة في ساعات المساء.

ونوهت الإدارة العامة إلى قائدي المركبات الالتزام بالسرعات المحددة على الطرق وترك مسافة آمان و كافية.

وبينت أن حالة الطرق في قطاع غزة اليوم الأحد 26/4/2020 في الطرق الخارجية خاصة شارعي الرشيد الساحلي و صلاح الدين منسابة بشكل اعتيادي.

وذكرت بأن عدم الالتزام بالسرعة المسموح بها تعرض حياة السائق والأخرين للخطر.

ودعت السائقين في حال وقوع الحوادث أن يبادر بتحريك سيارته لأقرب موقف ضماناً لانسيابية الحركة المرورية ، لافتة إلى أنه يمكن للسائق التواصل مع العمليات المركزية.

وقد سجل لدى دائرة حوادث الطرق خلال 24 ساعة الماضية 4 حوادث سير نتج عنها إصابتين بالإضافة إلى الأضرار المادية التي لحقت بالمركبات ومكونات الطريق.