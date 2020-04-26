شقيقة كيم يونغ الصغرى مرشحة لخلافته.. تعرف على المرأة التي قد ترث أخطر كرسي في العالم!

في ظل ورود أنباء غير مؤكدة عن وفاة الزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ، قفزت الى الواجهة الاخبار والتقارير الصحفية التي تتحدث في مرحلة ما بعد كيم، وكانت شقيقته الأكثر حظوة من بين عائلة يونغ لتولي منصب زعامة كوريا الشمالية.

بينما ينتظر العالم معرفة ما إذا كان الزعيم الكوري الشمالي على قيد الحياة، أو ميتًا، تتجه الأنظار إلى أخته الصغيرة كيم يونغ اون البالغة من العمر 31 عامًا، والتي تبدو كمنافس رئيسي لخلافته.

ونسرد لكم في السطور القليلة القادمة بعد ما رشح من معلومات عن شقيقة كيم الغامضة:

كيم يونغ اون الأخت الوحيدة لزعيم كوريا الشمالية، كيم يونغ أون، والتي تلقت علومها معه من 1996 إلى عام 2000 في سويسرا، وبعدها في كوريا الشمالية، حيث تخرجت في جامعة عسكرية تحمل اسم جدها، هي Kim Il-sung Military University الواقع مقرها في بلدة ولد فيها الجد الراحل، اسمها Mangyongdae-guyok وتبعد 14 كيلومترا إلى الشمال عن العاصمة بيونغ يانغ، كما درست علوم الكومبيوتر في جامعة ثانية في العاصمة، تحمل أيضا اسم جدها.

شقيقها البكر من والديها الراحلين، اسمه Kim Jong-chul وعمره 39 سنة، كما كان لها أخ غير شقيق، هو Kim Jong-Nam الذي تم اغتياله في 2017 في مطار العاصمة الماليزية، كولالمبور، وكان عمره 45 سنة.

ومن المعلومات عنها أيضا، أنها تزوجت في 2015 من أحدهم اسمه Choe Song ومعروف بأنه الابن الثاني للنائب ماريشال في الجيش ورئيس هيئة رئاسة المجلس الشعبي الأعلى Choe Ryong-hae العضو بقيادة حزب العمال الحاكم، إلا أن مصادر حكومية في كوريا الجنوبية، نفت ذلك في تقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" في كانون الثاني ذلك العام، وتلته شائعات بأنها كانت حاملا وتنتظر ولادة طفلها في أيار ذلك العام أيضا، وأن والد الطفل غير معروف، أو أنه طالب تعرفت إليه في الجامعة التي درست فيها علوم الكومبيوتر.

ومنذ سن المراهقة، والشقيقة الوحيدة للديكتاتور الكوري، ترتقي سلم السلطة درجة درجة في البلاد، لتتحوّل في السنوات الأخيرة إلى الشخص الثاني فيها، بحسب تقرير مفصل نشرته في شباط الماضي مجلة The National Interest الأميركية.

في التقرير أبرزت المجلة عن "كيم يو- يونغ" بأنها مسؤول منتخب في مجلس الشعب الأعلى، وتشرف على صورة شقيقها في وسائل الإعلام الكورية المحلية، وهو ما اكتسبت الخبرة فيه منذ عملت لدى والدهما كيم جونغ- إيل، وأن صعودها إلى السلطة كان استنادا إلى شهادات زوار البلد والمنشقين عنه، محاطا دائما بالسرية، لكن المجلة ذكرت في التقرير أنها لم تلتحق حين عادت في 2001 من سويسرا بأي مدرسة، بل تعلمت على أيدي مدرسين خصوصيين، ثم درست الاقتصاد السياسي من 2005 إلى 2008 في جامعة كيم إيل سونغ، ولم تدرس علوم الكمبيوتر، كما اعتقدوا من قبل.

وكان الديكتاتور الكوري قام بترقية شقيقته عبر تعيينها في هيئة رئيسية لصنع القرار "في خطوة تشير إلى ارتقائها في السلطة" في حين بثت "وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية" خبرًا وصفتها فيه بأنها اقرب مستشاري شقيقها، علما أن بعض المحللين يعتقد أنها عزلت من منصبها العام الماضي بعد انهيار قمة ثانية بين شقيقها والرئيس الأميركي دونالد ترمب في هانوي.

كما المعروف عنها، أنها عملت مبعوثاً لشقيقها إلى كوريا الجنوبية أثناء الألعاب الأولمبية الشتوية في 2018 ببيونغ تشانغ، ما أدى إلى تقارب دبلوماسي في شبه الجزيرة المقسمة.

وظهرت أيضا في صور إلى جانب شقيقها في مؤتمرات القمة مع ترامب أو رئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن، لكنها بدأت فقط بإصدار بيانات ذات أهمية سياسية مباشرة باسمها الشهر الماضي، لذلك اعتبر محللون أنها تسلط الضوء على دورها المركزي في الترتيب السياسي بكوريا الشمالية.