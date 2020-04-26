السعودية ترفع اليوم حظر التجول بشكل جزئي

أعلنت المملكة العربية السعودية رفع حظر التجول في كافة مناطق المنطقة ابتداء من اليوم الأحد 26/4/2020 من الساعة التاسعة صباحا حتى الخامسة مساء مع إبقائها حظر التجول طوال الأربع والعشرين ساعة في مكة.

وجاء قرار رفع حظر التجوال بأمر من خادم الحرمين الذي قرر البدء برفع منع التجول جزئيا في جميع مناطق المملكة من يوم الأحد 3 رمضان وحتى يوم الأربعاء 20 رمضان من الساعة 9 صباحاً وحتى الخامسة مساءً،مع الإبقاء على منع التجول الكامل على مدى 24 ساعة في مدينة مكة المكرمة والأحياء التي سبق الإعلان عن عزلها.

ونقل التلفزيون الرسمي إن المملكة ستسمح بفتح بعض الأنشطة الاقتصادية والتجارية ابتداء من 6 رمضان حتى 20 من نفس الشهر.