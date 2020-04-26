احصائيات مقلقة: "فيروس كورونا" يتخطى حاجز 200 الف وفاة ويقترب من 3 مليون إصابة

ارتفعت حصيلة وفيات فيروس كورونا (كوفيد _19) اليوم السبت، إلى 200 ألف و400، وفقاً لموقعٍ مختصٍ برصد ضحايا الفيروس.

وأوضح موقع "Worldometer" المختص برصد ضحايا كورونا، أن إصابات الفيروس ارتفعت حول العالم إلى حوالي مليوني و874 ألفا و6 أشخاص.

ولا تزال الولايات المتحدة الأمريكية تتصدر قائمة الوفيات في العالم، إذ وصل عدد الوفيات الى حوالي 52 ألفاً و838، تلتها إيطاليا بـ26 ألفاً و384، وإسبانيا بـ22 الفاً و902، وفرنسا بـ22 ألفاً و245.

أما بريطانيا، فقد جاءت في المرتبة الخامسة، إذ بلغت الوفيات فيها 20 ألفا و319 وفاة، ثم بلجيكا بـ6 آلاف و917، وألمانيا بـ5 آلاف و805، وإيران بـ5 آلاف و650، والصين بـ4 آلاف و632.

يشار إلى ان حوالي 823 ألفا و306 من المصابين تماثلوا للشفاء، بينما يتلقى العناية الطبية بالمستشفيات مليون و847 ألفا و864.