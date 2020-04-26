طقس ثالث أيام رمضان: تعرف على الحالة الجوية في فلسطين خلال الأيام المقبلة

رجَحَت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، أن يكون الجو اليوم الأحد الموافق 26 ابريل غائماً جزئياً وباردا خاصة فوق المرتفعات الجبلية.

وتوقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون تبقى درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، وتكون فرصة ضعيفة في ساعات الصباح لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق.

اما ليل الأحد فيكون الجو غائماً جزئياً وبارداً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الإثنين: الجو يكون غائماً جزئياً في معظم المناطق ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة مع بقائها اقل من معدلها السنوي العام.

أما يوم الثلاثاء المقبل: فيكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف ومعتدلاً في المرتفعات الجبلية حاراً نسبيا إلى حار في بقية المناطق حيث ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين ، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

والأربعاء، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف ومعتدلاً في معظم المناطق حيث ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح اقل من معدلها السنوي العام بقليل.