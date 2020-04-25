التعليم بغزة يصدر تنويهاً لطلبة الثانوية العامة بشأن بطاقات ارقام الجلوس

أصدرت وزراة التربية والتعليم في قطاع غزة، مساء اليوم السبت تنويهاً لطلبة الثانوية العامة، التوجيهي 2019-2020 بشأن بطاقات أرقام الجلوس.

و وفقاً للوزارة، فإنه لم يحدد بعد موعد ومكان تسلم بطاقات أرقام الجلوس الخاصة بطلبة الثانوية العامة في غزة.

ونوهت الوزارة في تصريح صحفي، إلى أنه سيتم إبلاغ الطلاب بالموعد والآلية لاحقًا.

و كان وكيل وزارة التربية والتعليم في قطاع غزة، زياد ثابت، أكد مساء الثلاثاء الماضي، أن امتحانات الثانوية العامة ستكون في موعدها وهي 30/5/2020 وجدول الامتحانات كما هو وسيتم اتخاذ إجراءات الوقاية اللازمة.