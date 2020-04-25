نقدم لكم اليوم صرف المرحلة الثانية من العمالة الغير منتظمة 2020، الذي يترقبها المواطنين المقدمين والباحثين عن موعد صرف المرحلة الثانية في منحة 500 جنيه المقدمة من وزارة القوي العاملة للمواطنين المتضررين من فيروس كورونا، وتعد منحة 500 جنيه منحة استثنائية بسبب الظروف الزمة الحالية وتعطيل المصالح لأصحاب المهن الحرفية حرصا على سلامة المواطنين تم تطبيق فرض حظر التجوال ومنح العمالة الغير منتظمة منحة استثنائية.

أسماء المقبولين في المرحلة الثانية للعمالة اليومية، لقد تم إطلاق منحة القومي العاملة والهجرة منذ منتصف شهر مارس وتم إغلاق التسجيل في أوائل شهر أبريل الجاري، والجدير بالذكر أنه تم افعلان عن أسماء المرحلة الاولى من منحة العمالة الغير منتظمة من خلال رسالة نصية من القوي العاملة.

صرف المرحلة الثانية من العمالة الغير منتظمة 2020

وقد صرح وزير القوي العاملة والهجرة محمد سعفان عن إطلاق صرف المرحلة الثانية من منحة العمالة الغير منتظمة في يوم 26 و27 الشهر الجاري، وسوف يتم إرسال رسالة نصية للمقبولين في المنحة 500 جنيه بمكان وموعد استلام منحة العمالة اليومية من خلال مكاتب البريد أو من خلال البنك المصري الزراعي، وقد أضاف سيادته باستثناء بعض المواطنين الغير مستحقين من منحة العمالة اليومية.

نظرا للظروف الصعبة التى تمر بها البلاد تلك الفترة والأزمة الصعبة التى نتعرض لها، فقد قرر الرئيس السيسي عمل منحة استثنائية لكل العمال من فئة العمالة الغير منتظمة من فئة عمال الزراعة والحدادة والنجارة وغيرها من الأعمال اليومية، هناك بحث من قبل المقدمين عن موعد صرف المرحلة الثانية من العمالة الغير منتظمة 2020 على موقع وزارة القوي العاملة.

ننوه لجميع المواطنين الذي قامت بتسجيل البيانات عبر موقع وزارة القوي العاملة أن هناك رسالة نصية سوف تصل عبر المحمول خلال الأيام القادمة للاستعلام عن مكان صرف منحة العمالة الغير منتظمة القوي العاملة للمرحلة الثانية. والجدير بالذكر أن منحة العمالة الغير منتظمة قد بدأ التسجيل بها في منتصف شهر مارس وتم إغلاق باب التسجيل بموقع وزارة القوي العاملة في 9 أبريل الجاري، وجاري حاليا صرف منحة العمالة اليومية فقد تم صرف المرحلة الأولى من منحة العمالة الغير منتظمة.