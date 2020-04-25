مسلسل "أم هارون" التطبيعي يثير عاصة انتقادات حادة وصفته "بالجريمة التاريخية"

أثار مسلسل "أم هارون" التطبيعي عاصفة من الانتقادات الحادة، قبل عرضه مع أول أيام شهر رمضان 2020، وذلك لأن فكرته الرئيسية تدور حول تعايش الأديان بين اليهود والمسلمين والمسيحيين في الدول العربية.

ويتناول المسلسل قصة سيدة يهودية عاشت في منطقة الخليج خلال أربعينيات القرن الماضي، وهو من إخراج محمد جمال العدل، وتأليف علي ومحمد شمس، ويشارك في بطولته محمد العيدروسي وأحمد الجسمي وفخرية خميس وعبد المحسن النمر وفاطمة الصفي وفؤاد علي ومحمد العلوي وروان مهدي وآلاء الهندي ونواف نجم وفرح الصراف وإلهام علي وآلاء شاكر وماجد الجسمي وأمل محمد.

القيادي بحركة حماس، باسم نعيم كتب في تغريدة على حسابه في "تويتر" مساء اليوم السبت، أن أخطر ما في مسلسل "أم هارون"، هو "تمرير الموقف الصهيوني من حل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين"، حيث أنه حسب صفقة القرن فإن اليهود الذين عاشوا في البلاد العربية تم اضطهادهم وتهجيرهم بالقوة إلى الدولة الجديدة، إسرائيل، وبالتالي من حقهم التعويض على معاناتهم وممتلكاتهم".

وكان المسلسل يحمل في البداية اسم "أم شاؤول"، بحسب مجلة "سيدتي".