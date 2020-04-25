حالة وفاة جديدة في صفوف الجالية الفلسطينية بأمريكا بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الخارجية و المغتربين الفلسطينية وفاة المواطن توفيق هاشم ذياب (60 عاما) في مدينة باترسون نيوجرزي، بسبب فيروس كورنا، ليبلغ بذلك عدد الوفيات في الولايات المتحدة الأمريكية الى 36 حالة وفاة.

وكانت وزارة الخارجية قد قالت في تقرير صادر عنها في وقت سابق من اليوم، إن فريق عملها المختص أكد أنه تم تسجيل حالتي وفاة في صفوف جاليتنا في الولايات المتحدة الأميركية، ما يرفع عدد الوفيات في صفوف الجالية الى 35، كما تم تسجيل إصابة واحدة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، ما يرفع عدد الإصابات إلى 641 إصابة حتى اللحظة.

يشار الى أن عدد الإصابات بين صفوف جالياتنا في عديد الدول، ارتفع إلى 1071 إصابة، بينهم 54 حالة وفاة، فيما سجلت 301 حالة تعافٍ.