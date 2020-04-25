فتوى: هل يتسبب فحص الكورونا بإبطال الصيام؟

يقوم الكثيرون بعمل فحص للإصابة بفيروس كورونا المستجد، ما يثير تساؤلات بشأن القيام بذلك خلال رمضان، إن كان يتسبب بإبطال الصيام.

ويجري فحص "كورونا" عبر إدخال أداة إلى الأنف، ما دفع الكثيرين في الدول الإسلامية للسؤال إن كان ذلك يتسبب بفطر من يجري الفحص.

وأوضحت دار الإفتاء الأردنية، بأنه "من خلال البحث والنظر والسؤال، تبيّن لنا أنّ فحص الكورونا لا يفطر الصائم؛ لأنّ أداة الفحص الجافة التي تدخل من الأنف لا تصل إلى الحلق وما كان كذلك فلا يعد من المفطّرات".

وتابعت في فتوى رسمية: "اشترط السادة المالكية في المفطر أن يصل إلى الجوف، واشترط الحنفية استقرار الداخل في الجوف، وألا يبقى شيء منه في الخارج، وكلا الشرطين لا يتوافران في عملية الفحص؛ ولأنّ الصوم لا يبطل بالشكّ، لذلك من قام بفحص الكورونا عليه أن يُتمّ صومه، ولا شيء عليه. والله تعالى أعلم".

يشار إلى أن كورونا أثر على الدول الإسلامية بشكل كبير، حيث أدى تفشي الجائحة إلى إغلاق المساجد والكنائس ودور العبادة، ومنع أداء صلاة الجماعة.