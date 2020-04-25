شاهد: اعلان زين لرمضان ٢٠٢٠ مع انتشار كورونا.. "لن ينسانا اللّه"

كما عودتنا في كل سنة ، وعند حلول شهر رمضان المبارك ، نشرت مجموعة زين للاتصالات المتنقلة مؤخرا اعلانها السنوي الخاص بالشهر الفضيل للعام 2020 1441 هـ ، لتشارك مشتركيها والمجتمع العربي الفرحة بقدوم رمضان الذي يحل علينا العام الحالي في ظروف صعبة استثنائية نتيجة تفشي فيروس الكورونا



ومجموعة زين من الشركات الرائدة في مجال الاتصالات المتنقلة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وهي تتمتع بانتشار جغرافي مميز، وذلك بفضل تواجدها في 8 بلدان، حيث تقدم خدمات اتصالات متنقلة متنوعة إلى أكثر من 49.5 مليون عميل فعال، كما في نهاية ديسمبر من العام 2019



الاعلان بكلماته كان يحمل عنوان لن ينسانا اللّه .. وقد تضمن الكثير من التفاؤل ومعاني التوكل والثقة بالله عو وجل.