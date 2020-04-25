شاهد برنامج احسان من المستقبل الحلقة الثانية لاحمد الشقيري

نقدم لكم اليوم الحلقة المنتظرة من برنامج احسان من المستقبل الحلقة الثانية لاحمد الشقيري والذي يبث على قناة ام بي سي mbc بعد غياب الشقيري عن الشاشة لمدة 5 سنوات.
ويسلط الشقيري في برنامج الجديد الضوء على مبادرات الاحسان والامل في المجتمع العربي والتي تقدمت للبرنامج وتم فرزها واختيار الاكثر فائدة واحسانًا منها.
برنامج احسان من المستقبل
يعتبر هذا البرنامج الرمضاني هو الأقوى هذا العام وهو للإعلامي الكبير أحمد الشقيري الذي له مكانة كبيرة وجمهور عريق للغاية في الوطن العربي كله، ويعود أحمد الشقيري للشاشة من خلال برنامج “إحسان من المستقبل” بعد غياب 5 سنوات، بعد أخر برنامج قدمه “قمرة”.
موعد عرض برنامج احسان من المستقبل
حصلت قناة mbc 1 على حقوق عرض البرنامج الجديد “إحسان من المستقبل” عبر شاشتها، حيث ستعرض أولى حلقاته اليوم الجمعة الموافق 24 إبريل أولى أيام شهر ر مضان في تمام الساعة الخامسة بتوقيت السعودية الرابعة بتوقيت مصر.
برنامج احسان من المستقبل الحلقة الثانية
وقدمت الحلقة الثانية من برنامج احسان من المستقبل لاحمد الشقيري نماذج من صناع الامل في العالم العربي، وسلط الضوء على احسانهم.
ومن هذه المبادرات قافلة ادوية من أجل المرضى والفقراء في افريقيا والتي قام فريق العمل بالتصوير معهم وعرض جهودهم في انقاذ الفقراء.
ومن المتوقع أن يحظى برنامج الشقيري 2020 بمتابعة عالية وكبيرة خلال موسم رمضان الحالي لما فيه من لمسة انسانية وعاطفية يحبها ويتابعها الجمهور.
ويقدم موقع فلسطين اليوم متابعة خاصة لبرنامج احسان من المستقبل حيث يتم رفع الحلقة فور توفرها على المنصات الاجتماعية او المواقع الاخرى.
يشار إلى ان قناة ام بي سي لا توفر الحلقة على منصتها على يوتيوب او مواقع التواصل الاخرى لذلك يتم الاستعانة بروابط خارجية لنقل الحلقة.
او يمكن متابعة برنامج احسان من المستقبل عبر البث المباشر لقناة ام بي سي او عن طريق التلفاز.
تردد قنوات ام بي سي mbc
- تردد قناة ام بي سي 1
|
القمر الصناعي
|
التردد
|
معدل الترميز
|
الاستقطاب
|
النايل سات
|
11470
|
27500
|
عمودي
|
العرب سات
|
11270
|
27500
|
عمودي
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- تردد قناة MBC2 ام بي سي 2
|
القمر الصناعي
|
التردد
|
معدل الترميز
|
الاستقطاب
|
النايل سات
|
12015
|
27500
|
عمودي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
- تردد قناة MBC3 ام بي سي 3
|
القمر الصناعي
|
التردد
|
معدل الترميز
|
الاستقطاب
|
النايل سات
|
11470
|
27500
|
رأسي
|
العرب سات
|
11270
|
27500
|
رأسي
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- تردد قناة MBC4 ام بي سي 4
|
القمر الصناعي
|
التردد
|
معدل الترميز
|
الاستقطاب
|
النايل سات
|
11938 – 11470
|
27500
|
عمودي
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- تردد قناة MBC MAX
|
القمر الصناعي
|
التردد
|
معدل الترميز
|
الاستقطاب
|
النايل سات
|
11560
|
27500
|
عمودي
|
النايل سات
|
11938
|
27500
|
عمودي
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- تردد قناة ام بي سي اكشن
|
القمر الصناعي
|
التردد
|
معدل الترميز
|
الاستقطاب
|
النايل سات
|
11476
|
27500
|
عمودي
|
العرب سات
|
12284
|
27500
|
عمودي
|
العرب سات
|
11270
|
27500
|
عمودي
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- تردد ام بي سي دراما
|
القمر الصناعي
|
التردد
|
معدل الترميز
|
الاستقطاب
|
النايل سات
|
11470
|
27500
|
عمودي
|
النايل سات
|
11938
|
27500
|
عمودي
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- تردد ام بي سي mbc 5
|
القمر الصناعي
|
التردد
|
معدل الترميز
|
الاستقطاب
|
النايل سات
|
11559
|
27500
|
عمودي
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- تردد قناة ام بي سي بوليود
|
القمر الصناعي
|
التردد
|
معدل الترميز
|
الاستقطاب
|
النايل سات
|
11938
|
27500
|
أفقي
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- تردد قناة ام بي سي برو سبورت mbc pro sports على نايل سات وعرب سات لعام 2020 :
|
الاقمار
|
التردد
|
معدل الترميز
|
FEC
|
تردد قناة ام بي سي برو سبورت على نايل سات
|
(v)11470
|
27500
|
5/6
|
تردد قناة ام بي سي برو سبورت على نايل سات
|
(v)11559
|
27500
|
5/6
|
تردد قناة ام بي سي برو سبورت على عرب سات
|
12341 (h)
|
27500
|
3/4
|
تردد قناة ام بي سي برو سبورت على بدر 6
|
12341 (h)
|
27500
|
3/4
- تردد قناة إم بي سي برو سبورت 2 mbc pro sports
تبث قناة ام بي سي برو سبورت 2 من داخل المملكة العربية السعودية وتعرض جميع المباريات الرياضية في بث مباشر لها، وتغطي القناة جميع المباريات وتقدم الاستوديوهات التحليلية الذي تقدم التحليل الدقيق لجميع المباريات الرياضية.
|
القمر
|
التردد
|
FEC/SR
|
الجودة
|
تردد قناة إم بي سي برو سبورت 2 mbc pro sports على عرب سات
|
12341 (H)
|
27500 – 3/4
|
SD
|
تردد قناة إم بي سي برو سبورت 2 mbc pro sports على عرب سات
|
12341 (H)
|
27500 – 3/4
|
HD