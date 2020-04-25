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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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شاهد برنامج احسان من المستقبل الحلقة الثانية لاحمد الشقيري

  • فلسطين اليوم - الرياض
  • 22:04 - 25 ابريل 2020
احسان من المستقبل الحلقة الثانية احسان من المستقبل الحلقة الثانية
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نقدم لكم اليوم الحلقة المنتظرة من برنامج احسان من المستقبل الحلقة الثانية لاحمد الشقيري والذي يبث على قناة ام بي سي mbc بعد غياب الشقيري عن الشاشة لمدة 5 سنوات.

ويسلط الشقيري في برنامج الجديد الضوء على مبادرات الاحسان والامل في المجتمع العربي والتي تقدمت للبرنامج وتم فرزها واختيار الاكثر فائدة واحسانًا منها.

 

برنامج احسان من المستقبل

يعتبر هذا البرنامج الرمضاني هو الأقوى هذا العام وهو للإعلامي الكبير أحمد الشقيري الذي له مكانة كبيرة وجمهور عريق للغاية في الوطن العربي كله، ويعود أحمد الشقيري للشاشة من خلال برنامج “إحسان من المستقبل” بعد غياب 5 سنوات، بعد أخر برنامج قدمه “قمرة”.

 

موعد عرض برنامج احسان من المستقبل

حصلت قناة mbc 1 على حقوق عرض البرنامج الجديد “إحسان من المستقبل” عبر شاشتها، حيث ستعرض أولى حلقاته اليوم الجمعة الموافق 24 إبريل أولى أيام شهر ر مضان في تمام الساعة الخامسة بتوقيت السعودية الرابعة بتوقيت مصر.

 

برنامج احسان من المستقبل الحلقة الثانية

وقدمت الحلقة الثانية من برنامج احسان من المستقبل لاحمد الشقيري نماذج من صناع الامل في العالم العربي، وسلط الضوء على احسانهم.

ومن هذه المبادرات قافلة ادوية من أجل المرضى والفقراء في افريقيا والتي قام فريق العمل بالتصوير معهم وعرض جهودهم في انقاذ الفقراء.

ومن المتوقع أن يحظى برنامج الشقيري 2020 بمتابعة عالية وكبيرة خلال موسم رمضان الحالي لما فيه من لمسة انسانية وعاطفية يحبها ويتابعها الجمهور.

ويقدم موقع فلسطين اليوم متابعة خاصة لبرنامج احسان من المستقبل حيث يتم رفع الحلقة فور توفرها على المنصات الاجتماعية او المواقع الاخرى.

يشار إلى ان قناة ام بي سي لا توفر الحلقة على منصتها على يوتيوب او مواقع التواصل الاخرى لذلك يتم الاستعانة بروابط خارجية لنقل الحلقة.

او يمكن متابعة برنامج احسان من المستقبل عبر البث المباشر لقناة ام بي سي او عن طريق التلفاز.

 

تردد قنوات ام بي سي mbc

 

  • تردد قناة ام بي سي 1

القمر الصناعي

التردد

معدل الترميز

الاستقطاب

النايل سات

11470

27500

عمودي

العرب سات

11270

27500

عمودي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  • تردد قناة MBC2 ام بي سي 2

القمر الصناعي

التردد

معدل الترميز

الاستقطاب

النايل سات

12015

27500

عمودي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  • تردد قناة MBC3 ام بي سي 3

القمر الصناعي

التردد

معدل الترميز

الاستقطاب

النايل سات

11470

27500

رأسي

العرب سات

11270

27500

رأسي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  • تردد قناة MBC4 ام بي سي 4

القمر الصناعي

التردد

معدل الترميز

الاستقطاب

النايل سات

11938 – 11470

27500

عمودي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  • تردد قناة MBC MAX

القمر الصناعي

التردد

معدل الترميز

الاستقطاب

النايل سات

11560

27500

عمودي

النايل سات

11938

27500

عمودي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  • تردد قناة ام بي سي اكشن

القمر الصناعي

التردد

معدل الترميز

الاستقطاب

النايل سات

11476

27500

عمودي

العرب سات

12284

27500

عمودي

العرب سات

11270

27500

عمودي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  • تردد ام بي سي دراما

القمر الصناعي

التردد

معدل الترميز

الاستقطاب

النايل سات

11470

27500

عمودي

النايل سات

11938

27500

عمودي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  • تردد ام بي سي mbc 5

القمر الصناعي

التردد

معدل الترميز

الاستقطاب

النايل سات

11559

27500

عمودي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  • تردد قناة ام بي سي بوليود

القمر الصناعي

التردد

معدل الترميز

الاستقطاب

النايل سات

11938

27500

أفقي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  • تردد قناة ام بي سي برو سبورت mbc pro sports على نايل سات وعرب سات لعام 2020 :

الاقمار

التردد

معدل الترميز

FEC

تردد قناة ام بي سي برو سبورت على نايل سات

(v)11470

27500

5/6

تردد قناة ام بي سي برو سبورت على نايل سات

(v)11559

27500

5/6

تردد قناة ام بي سي برو سبورت على عرب سات

12341 (h)

27500

3/4

تردد قناة ام بي سي برو سبورت على بدر 6

12341 (h)

27500

3/4

 

  • تردد قناة إم بي سي برو سبورت 2 mbc pro sports

تبث قناة ام بي سي برو سبورت 2 من داخل المملكة العربية السعودية وتعرض جميع المباريات الرياضية في بث مباشر لها، وتغطي القناة جميع المباريات وتقدم الاستوديوهات التحليلية الذي تقدم التحليل الدقيق لجميع المباريات الرياضية.

القمر

التردد

FEC/SR

الجودة

تردد قناة إم بي سي برو سبورت 2 mbc pro sports على عرب سات

12341 (H)

27500 – 3/4

SD

تردد قناة إم بي سي برو سبورت 2 mbc pro sports على عرب سات

12341 (H)

27500 – 3/4

HD

 

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