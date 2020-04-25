الجهاد الاسلامي يوزع طروداً غذائية على آلاف الاسر في قطاع غزة

وزعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، طروداً غذائية، على آلاف الأسر الفقيرة ومحدودة الدخل، في قطاع غزة، مساهمةً منها في تخفيف معاناتهم، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وقال القيادي بالحركة محمد الحرازين :" إن هذه الحملة هي باكورة المشاريع الإغاثية لمساعدة العائلات الفقيرة خلال شهر رمضان المبارك"، موضحاً أن 3800 أسرة استفادت منها.

وبيّن أن مشاريع الحركة ستتواصل خلال الشهر الفضيل لتعزيز صمود المواطن الفلسطيني، الذي هو أغلى ما نملك.

ولفت الحرازين إلى أن الحركة كانت معنية ببدء هذه الحملة، وإيصال السلة الإغاثية الرمضانية للأسر المستفيدة خلال اليوم الأول من شهر رمضان.

وبحسبه فإن السلة، اشتملت على 16 صنفاً من المواد التموينية الأساسية، بينها التمر، الفول، السكر، الزيت، الأرز، العدس، أجبان .. إلخ.

ونوه الحرازين الى أنه تم مراعاة معايير السلامة الصحية أثناء عملية التوزيع، مشيراً إلى أن الفرق المتطوعة قامت بإيصال السلة الغذائية لمنازل الأسر المستفيدة، تشجيعاً لهذه الأسر على التزام منازلها.

وتوجّه القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، بالشكر الجزيل لمن دعم هذه الحملة، من الخيرين من أمتنا العربية، وأبناء شعبنا الأبي.