الخزانة الأمريكية تخصص 9.5 مليار دولار لدعم رواتب شركات الطيران

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم السبت، أنها خصصت 9.5 مليار دولار إضافية من برنامج دعم الرواتب لشركات الطيران.

ووصل إجمالي الأموال المقدمة من الخزانة الأمريكية للقطاع المتضرر بسبب كورونا المستجد إلى 12.4 مليار دولار.

وقالت الوزارة في بيان خاص: "منذ الإعلان عن أول مدفوعات برنامج دعم الرواتب لشركات النقل الجوي للركاب في 20 أبريل، صرفت وزارة الخزانة مبلغ 9.5 مليار دولار إضافية كدفعات أولية للشركات التي جرت الموافقة على طلباتها، بما فيها 8 شركات طيران رئيسية و29 شركة نقل جوي أصغر".

وأضاف البيان، "زهاء 93 شركة طيران تلقت أموالا من البرنامج منذ أن تم صرف الدفعات الأولى لشركات الطيران في 20 أبريل، بمبلغ إجمالي قدره 12.4 مليار دولار".

وأوضحت، أن "الأموال يمكن استخدامها فقط لأجور الموظفين ورواتبهم ومزاياهم".