"رامز مجنون رسمي" يلقى انتقادات حادة من متابعيه

تصاعدت حدة الانتقادات مع بث أولى حلقات برنامج مقالب يعده ويقدمه كل عام في شهر رمضان، الفنان المصري رامز جلال.

نسخة هذا العام، التي استهلها جلال باستضافة الممثلة المصرية غادة عادل، أثارت استياء متابعين، وبينهم أعلاميون، من مختلف البلدان العربية.

و يتخلص مقلب رامز جلال هذه السنة، في استدراج ضيوفه إلى دبي في الإمارات العربية المتحدة، على أساس أنهم سيشاركون في برنامج خاص، لكن جلال يخرج عليهم وهم مكبلون في كرسي آلي يتحرك في الهواء، بينما يمسك هو في يده آلة تحكم تصعق الضيف بومضات كهربائية، كلما أراد أن يعبر عن غضبه ورفضه للموقف.

وشكك متابعون للبرنامج بحقيقة المقلب، معتبرين أنه يجري باتفاق مسبق بين الضيف ومعد البرنامج.

وفي شهر رمضان، تجتمع العائلات العربية حول جهاز التلفزيون لمتابعة البرامج التي تعد خصصيا لشهر رمضان.

وكان المتابعون ينتظرون بشغف برامج هذه السنة على وجه التحديد، لأنهم مجبرون على المكوث في المنازل امتثالا لتوصيات الحجر الصحي التي فرضتها معظم الدول العربية.