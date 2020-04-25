أعلنت مصر تسجيل 227 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) اليوم السبت.

وسجلت مصر كذلك في آخر إحصائية لها، 13 حالة وفاة، و39 حالة شفاء من فيروس كورونا المستجد.

وقالت وزارة الصحة المصرية إنه جرى تسجيل 227 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، ذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية"، لافتًا في الوقت ذاته إلى 13 حالة وفاة.

وأوضحت الصحة أنه جرى تسجيل 39 متعافيا جديدا من المرض، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1114 حالة حتى اليوم.