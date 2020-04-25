اصابتان برصاص الاحتلال خلال مواجهات كفر قدوم

أصيب، اليوم السبت، شابان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط خلال مواجهات كفر قدوم شرق محافظة قلقيلية.

واندلعت مواجهات بين الشبان وجنود الاحتلال الإسرائيلي في قرية كفر قدوم شرق محافظة قلقيلية شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي بأن جنود الاحتلال اقتحموا البلدة بأعداد كبيرة، وأطلقوا وابلا من الرصاص الحي والمطاطي صوب المواطنين ومنازلهم.

وأشار إلى أن ذلك أدى إلى اصابة شابين بالرصاص المطاطي أحدهم في الرقبة، والآخر في الوجه، نقلًا إلى مستشفى درويش نزال الحكومي.

ولفت اشتيوي إلى أن جنود الاحتلال تعمدوا إطلاق الرصاص الحي صوب خزانات مياه الشرب على أسطح المنازل ما تسبب بإعطاب 4 خزانات.