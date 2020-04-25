الخارجية الفلسطينية: 1070 إصابة و53 حالة وفاة بفيروس كورونا في صفوف جالياتنا

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين، إن عدد الإصابات بين صفوف جالياتنا في عديد الدول، ارتفع إلى 1070 إصابة، بينهم 53 حالة وفاة، فيما سجلت 301 حالة تعافٍ.

الولايات المتحدة الأميركية: حالتا وفاة وإصابة جديدة

وأضافت الوزارة في بيان لها، اليوم السبت، إن فريق عملها المختص أكد أنه تم تسجيل حالتي وفاة في صفوف جاليتنا في الولايات المتحدة الأميركية، ما يرفع عدد الوفيات في صفوف الجالية الى 35.

كما تم تسجيل إصابة واحدة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، ما يرفع عدد الإصابات إلى 641 إصابة حتى اللحظة.

الكاريبي: لا إصابات بفيروس "كورونا"

أكدت سفيرة دولة فلسطين لدى الكاريبي، عدم وجود اية اصابة في صفوف ابناء الجالية المقيمين في دول حوض الكاريبي المختلفة، وأنها على تواصل معهم عبر رؤساء الجاليات والمسؤولين في تلك الدول، للاطمئنان على صحتهم والاطلاع على احتياجاتهم، مشيرة إلى انها تواصلت مع رئيس وبعض أعضاء الجالية وبدأت بجمع المعلومات والأرقام عن أوضاعها من جميع النواحي.

سفارتنا لدى فنلندا تتابع أوضاع الطلبة الراغبين بالعودة للوطن

أفادت بعثة دولة فلسطين لدى فنلندا، بأنه لم يتم تسجيل أية إصابة في صفوف جاليتنا وطلبتنا، سواء في فنلندا أو في دول البلطيق.

وقالت: إن السفارة تتابع عددا من الطلبة الراغبين بالعودة الى أرض الوطن، الذين كانوا في إطار برامج التبادل الطلابي مع فنلندا، خاصة وأنهم على مشارف إنهاء فصلهم الدراسي، كما تتابع مشكلة الطلبة الثلاثة في ليتوانيا الذين لم يتمكنوا من دفع الاقساط الجامعية، وتم حل الأزمة.

ايرلندا: جاليتنا وطلبتنا بخير وصحة

قالت بعثة دولة فلسطين لدى ايرلندا، إن أبناء الجالية والطلبة بخير وصحة جيدة، وأنها على تواصل دائم معهم لمتابعة اوضاعهم ولمعرفة احتياجاتهم، وتقوم السفارة بإحصاء أعدادهم وتصنيفاتهم وارقام هواتفهم، لتسهيل علمية التواصل معهم بشكل مباشر.

بلجيكا: 24 حالة شفاء بين جاليتنا

أكدت سفارة دول فلسطين لدى الاتحاد الاوروبي وبلجيكا ولوكسمبورغ، أنه لم يتم تسجيل أي إصابة جديدة في صفوف الجالية، ليستقر العدد الإجمالي للإصابات على 82 إصابة في بلجيكا، وإصابة واحدة في لوكسمبورغ منذ بداية الأزمة.

وأوضحت أن سيدة وزوجها تماثلا للشفاء من الفيروس، ليصبح عدد الحالات التي تم شفاؤها 42 حالة من بين ابناء الجالية.

ولفتت إلى أنه تم اليوم توزيع مساعدات لأبناء الجالية ليصل مجموع المساعدات المقدمة من طرف السفارة إلى 98 مساعدة منذ بداية انتشار الفيروس، كما قدمت لمناسبة شهر رمضان المبارك سلات غذائية للمحتاجين، وتتابع أوضاع الجالية، خاصة المتواجدين في مراكز اللجوء والطلبة.

حالة وفاة جديدة بين جاليتنا في كندا

أكدت المفوضية الفلسطينية العامة لدى كندا، تسجيل حالة وفاة في صفوف أبناء الجالية في مدينة وندسور في مقاطعة انتاريو، وهو المواطن حسن التوم، حيث كان مريضا بالسرطان وأصيب بالفيروس، وادخل المشفى منذ ثلاثة أسابيع، ما يرفع حالات الوفاة إلى اثنين.

وأضافت انه تم تسجيل عشر اصابات بين ابناء الجالية، تعافى منها ثمانية، مشيرة إلى أن الخارجية الكندية اعلمتها عن المساهمة بمبلغ 18 مليون دولار كندي تجاوبا مع خطة الأمم المتحدة الطارئة كدعم انساني للعام 2020 لصالح فلسطين وهو التزام قدمته كندا لمدة عامين.

وشددت على أنها تتواصل مع أبناء الجالية في كندا والولايات المتحدة الأميركية، لتقديم المساعدة والدعم في ظل فيروس "كورونا".

تشيلي: لا إصابات جديدة

قالت سفارة فلسطين لدى تشيلي: إنه تم شفاء الحالة المصابة بالفيروس من الجالية، ولم تبلغ بأية اصابة جديدة، مؤكدة أنها على تواصل دائم مع الجالية واطارها ومؤسساتها، وتتفاعل معهم في كافة قضاياهم وشؤون حياتهم.

جاليتنا وطلبتنا في فنزويلا بخير وصحة

طمأنت سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية فنزويلا البوليفارية شعبنا على أوضاع اوضاع الجالية والطلبة بشكل دائم، مؤكدة عدم وجود أي اصابة في صفوفهم، ودعتهم إلى الاستمرار بالالتزام بتعليمات الحجر الشامل.

وقالت: إنها تستمر بالإجابة على استفسارات الطلبة وأهاليهم عبر خط الطوارئ، خاصة المتواجدين في الحجر الصحي في مساكن الطلاب في المدرسة الاميركية اللاتينية للطب للاطمئنان على أوضاعهم وتزويدهم بسلات غذائية لمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

سفارتنا لدى كازاخستان تتفقد أوضاع جاليتنا وطلبتنا

تتابع سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية كازاخستان، أوضاع الجالية والطلبة وتتفقد أمورهم للاطمئنان على صحتهم وتلبية احتياجاتهم، وتم توزيع عدد من الطرود الغذائية لعائلات فلسطينية مستورة متضررة من الفيروس، ومن توقفوا عن العمل.

كما تم توزيع مبالغ مالية لمناسبة حلول شهر رمضان المبارك على عدد من الحالات المحتاجة من صندوق القدس تجمعنا، والذي تمويله السفارة بشكل اساسي، إلى جانب المبالغ التي يتبرع بها أبناء الجالية.

فيتنام: جاليتنا وطلبتنا بخير

قالت سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية فيتنام الاشتراكية ومملكة كمبوديا وجمهورية لاوس الشعبية، إن طاقم السفارة وكافة أبناء الجالية الفلسطينية المقيمة في فيتنام بما في ذلك الطلبة الفلسطينيين الذين يتابعون دراستهم في الجامعات الفيتنامية بخير وعافية حتى اللحظة، ولم يطرأ أي جديد بذلك الخصوص.

وأضافت أنها على تواصل دائم معهم في مختلف المدن والمحافظات الفيتنامية، من خلال وسائل التواصل الاجتماعي للاطمئنان على وضعهم الصحي.

وتتابع السفارة قضية أربعة عالقين وتتواصل معهم للاطمئنان على صحتهم وأوضاعهم المعيشية، ريثما يتمكنوا من العودة إلى أرض الوطن عندما تكون الظروف مناسبة.

البرازيل: 12 إصابة بالفيروس ووضعهم مستقر

أفادت سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية البرازيل الاتحادية، بأنها على تواصل دائم مع الجالية وجمعياتها وفعالياتها باستمرار، مشيرة إلى أن عدد الاصابات في صفوفها ارتفع إلى 12 اصابة، جميعهم في الحجر المنزلي وخارج منطقة الخطر، بمن فيهم الحالات الثلاث التي تعافت من الفيروس.

القنصلية العامة في إسطنبول: إصابة جديدة بالفيروس

أكدت القنصلية العامة لدولة فلسطين في اسطنبول تسجيل اصابة رجل فلسطيني (70 عاما) بفيروس "كورونا"، قدم من الامارات في طريقه الى ليبيا، وعندما تم فحصه في اسطنبول تبين إصابته بالفيروس، وهو موجود في إحدى المستشفيات الميدانية الجديدة، تقوم القنصلية بالتواصل مع المستشفى للاطمئنان على صحته وطمأنة ذويه.

سفارتنا لدى روسيا: لا اصابات بكورونا

طمأنت سفارة دولة فلسطين لدى روسيا الاتحادية شعبنا، على أوضاع الجالية والطلبة وأنهم ملتزمون بإجراءات السلامة والصحة التي أقرتها السلطات الروسية، وتتابع بشكل يومي أوضاعهم المعيشية والصحية والاجتماعية، خاصة الطلبة والمحتاجين.

وقدمت السفارة لهم المساعدات والخدمات اللازمة، وتواصل توزيع السلات الغذائية في المدن والأقاليم الروسية، بالتعاون مع اقليم فتح، والجالية ولجنة الطوارئ المشكلة من شخصيات، ومن القوى والمؤسسات.