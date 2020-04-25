دعاء اليوم الثاني من شهر رمضان - 2 رمضان 1441

نقدم لكم اليوم دعاء اليوم الثاني من شهر رمضان وهو يوم السبت الموافق 25 أبريل 2020، 2 رمضان 1441، والذي يحل على العالم في ظل ظروف صعبة.

ويأمل العالم الاسلامي أن يكون شهر رمضان شهر مغفرة ورحمة ورفع للغمة والمرض والوباء الذي انتشر في العالم أجمع وأودى بحياة الآلاف، ويكثف العالم الدعاء من أجل رفع البلاء.

وانتشر فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في العالم أجمع وفاق أكثر من 2 مليون إصابة حول العالم، فيما لم يتم انتاج لقاح له حتى الآن.

دعاء اليوم الثاني من شهر رمضان

شهر رمضان يأتي بكل خير، ويأتي بالرزق، فهو شهر الرحمة والإحسان والبركات، وبه راحة نفسية للجميع، فهو شهد تقيد به الشياطين، ويسعى الجميع للفوز برحمة الله تعالى، والفوز بالجنة من خلال هذا الشهر، ويوزع الله الدرجات والحسنات، ويعم المسلمين برحمته في هذا الشهر، ونتمنى لكم قبول الأعمال في شهر رمضان الكريم.

وفي اليوم الثاني من رمضان يدعو المسلمون هذا الدعاء:

اللهم قربني فيه إلى مرضاتك، وجنبني فيه من سخطك ونقماتك، ووفقني فيه لقراءة آياتك، برحمتك يا أرحم الراحمين.





دعاء الصائم قبل الافطار

ويدعو الصائم قبل الافطار بالدعاء التالي:

"اللهم إني لك صمت، وعلى رزقك أفطرت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت. ونتمنى للجميع صوم مقبول وإفطار شهر في أيام الشهر الكريم، حيث يبحث الجميع عن أدعية رمضان، والأخبار العامة نتابعها عن قرب، نتمنى للجميع صوم مقبول وإفطار شهي، وأن يتقبل الله الصيام والقيام منا".

اللهم أذهب عنا الهم والحزن، اللهم لا تحرمنا من أجر الصيام، اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبًا إلا غفرته، ولا همًا إلا فرجته، ولا مريضًا إلا شفيته، ولا ميتًا إلا رحمته، ولا مدينًا إلا قضيت دينه، اللهم ارفع عنا البلاء، اللهم فك الكرب عن المسجد الحرام، اللهم لا تمتنا وعلينا دين أو ذنب.