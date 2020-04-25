تردد قناة on e وأبرز مسلسلاتها وبرامجها خلال رمضان 2020

يبحث المشاهدين عن تردد قناة on e والتي تقدم مجموعة من المسلسلات والبرامج المميزة خلال شهر رمضان 2020.

ويمكن استقبال قناة on e على النايل سات بأعلى جودة ممكنة ومشاهدة مجموعة من مسلسلات رمضان 2020 والبرامج الحصرية المميزة والممتعة.

تردد قناة on e

ويمكن استقبال تردد قناة on e على النايل سات بواسطة جميع أنواع الريسفرات العادية وفائقة الجودة، حيث يختلف الأمر من حيث دقة الوضوح الذي يقدمه كل ريسيفر على الشاشة المرتبط بها.

يمكن ضبط تردد قناة أون e على تردد 10864 أفقي مع معدل ترميز 27500 على النايل سات، أو تردد 10853 أفقي للحصول على أعلى جودة ممكنة.

مسلسلات رمضان 2020 على قناة on e

وتستحوذ قناة اون أي المصرية على عدد من الأعمال الحصرية، إضافة إلى حقوق بث باقة من مسلسلات رمضان 2020 ذات الصيت الذائع.

يشار إلى أن قناة أون e على حقوق عرض مسلسل "الاختيار” لأمير كرارة، ومسلسل ”النهاية” للنجم يوسف الشريف، ومسلسل ”فرصة ثانية” للنجمة ياسمين صبري، وإليكم مواعيد عرض مسلسلات وبرامج اون في رمضان.

مسلسل “رجالة البيت” سيعرض يومياً تمام الساعة السابعة مساءً.

مسلسل “عمر ودياب” سيعرض يومياً في تمام الساعة الثامنة مساءً.

مسلسل “الاختيار” سيعرض يومياً في تمام الساعة التاسعة مساءً. ويعاد الثانية صباحاً

مسلسل “النهاية” سيعرض يومياً في تمام الساعة العاشرة مساءً.

مسلسل ”فرصة ثانية” يعرض الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت القاهرة

قناة اون دراما

الجدير بالذكر أن قناة أون دراما التابعة لشبكة أون الفضائية بعرض أحداث مسلسلات جديدة، بالإضافة لتقديم مواعيد عرض إضافية للأعمال الدرامية التي تعرض عبر شاشة أون العامة، وهي تبث على نفس التردد 10853 h 27500، وتقدم الإضافة الدرامية للمشاهد العربي من خلال تقديم 24 ساعة من الدراما التلفزيونية المصرية المميزة بجودة صورة نقية وعالية.

أما اون اي فيمكن ضبط تردد قناة أون e على تردد 10864 أفقي مع معدل ترميز 27500 على النايل سات، أو تردد 10853 أفقي للحصول على أعلى جودة ممكنة.