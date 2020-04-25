عقد جلسة للمحاكمات السريعة في محكمة بداية دير البلح

عقدت هيئة محكمة بداية دير البلح جلسة للمحاكمات السريعة، وذلك في مركز إصلاح وتأهيل دير البلح المركزي ، حيث تم عقد محاكمة لعدد من النزلاء داخل المركز، وذلك لإنجاز القضايا بشكل أسرع ووقت أقصر ومحقق للعدالة الناجزة.

وجاء هذه الخطوة الخطوة في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة و باتخاذ كافة التدابير والإجراءات الوقائية حسب الأصول وذلك لمنع تفشي فايروس كورونا.

في نهاية الجلسة، أثنت هيئة المحكمة على إدارة مركزية إصلاح وتأهيل دير البلح على حسن الاستقبال، وأكد الطرفان على ضرورة عقد تلك الجلسات بشكل دائم لما لها من أهمية في إحقاق الحق وسرعة فصل القضايا.