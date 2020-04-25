"فيسبوك" تكشف عن تجسس (إسرائيل) على مستخدمي تطبيق "واتساب" وهواتف عملائها  

كشفت شركة "فيسبوك" الشهيرة، اليوم السبت، النقاب عن تفاصيل عمليات تجسس إسرائيلية على مستخدمي أجهزة الهواتف الذكية، حيث تتخذ الشركات الإسرائيلية الولايات المتحدة مقرًا لها، رغم نفي الشركة التجسس أنها لا تعمل في امريكا.

وقالت "فيسبوك" في بيان لها :"إن محامو الشركة كشفوا ان شركة التجسس الإسرائيلية (NSO)، قامت بالتجسس على أجهزة (الايفون)، كما أنها تدير عمليات التجسس والاختراق من الأراضي الامريكية".

وأضافت أن مئات مستخدمي تطبيق واتس أب تعرضوا العام الماضي لعمليات اختراق وتجسس، مشيرةً إلى أنه الشركة الإسرائيلية قامت بالتحكم بأجهزة المستخدمين من فئة (الايفون)، لافتة إلى أن المستهدفين كانوا حقوقيين وصحافيين.

ورفعت شركة فيسبوك إثر ذلك، دعوى قضائية ضد الشركة الإسرائيلية (NSO)، جراء اختراقها حسابات المستخدمين على "واتساب" وهواتف عملائها، فيما تحاول (NSO) ترفض القضية وتدعي أن مقرها ليس في الولايات المتحدة.