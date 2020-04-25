تسجيل حالة وفاة وإصابة 11 شخصًا بفيروس كورونا في الخليل وشعفاط

قالت وزيرة الصحة الفلسطينية خلال الإيجاز المسائي لليوم السبت إنه تم تسجيل 11 حالة جديدة بفايروس كوافيد 19 " كورونا " المستجد، خلال ال 24 ساعة الماضية، في كل حالتين من الخليل، وتسعة حالات من مخيم شعفاط وضاحية السلام في عناتا شرقي القدس، ليرتفع عدد الإصابات في فلسطين إلى 495 حالة.

وأشارت كيلة إلى ارتفاع حالات التعافي من الفايروس إلى 105 حالات بعد تسجيل حالتي تعافي جديدة.

وسجلت حالة انتكاسة جديدة لمتعافٍ في مستشفى هوغوتشافيز بترمسعيا قرب رام الله، ما يرفع عدد حالات الانتكاسة إلى ١٨ حالة، أي ما نسبته 3.6% من مجمل الإصابات.

وحتى الأن، لا تزال عدد الحالات المصابة 386 حالة، أي لا تزال حاملة للفايروس ويتم علاجهم، منهم في المحافظات الشمالية 128 حالة، والمحافظات الجنوبية 7 حالات، ومحافظة القدس وضواحيها 251.

وحول توزيع الإصابات حسب الفئة العمرية قالت كيلة، إن عدد الإصابات حتى تسع سنوات بلغت 7.6% من الحالات، ومن 10-19 عاما بلغت 11.7%، ومن فئة 20-59 بلغت 72.9% من الحالات، ومن أعمال 60-69 بلغت 7%، أكثر من 70 عاما 0.8%.

وارتفعت نسبة الإصابات من الكادر الطبي إلى 9 حالات، ونسبة الإصابة في صفوف العمال انخفضت إلى 74%.

وبلغت عدد الفحوصات التي قامت بها الوزارة منذ بداية انتشار فايروس كورونا في فلسطين 28500، وفيما يتعلق الحجر المنزلي التي تشرف عليه وزارة الصحة فقد بلغت 13046 حالة، فيما أنهت الحجر 34328 حالة.

وأعلنت كيلة أن نتائج فحوصات عائلة الأسير " محمد حسن" والمعتقل بدى الاحتلال وظهر لديه الفايروس عند اعتقاله، كلها " سلبية" أي غير حاملين للفايروس.

وأعلنت كيلة أيضا عن قيام الوزارة ب5 الاف فحص عشوائي في مناطق الأحتكاك في البلدات القريبة من المستوطنات، وسيتم الإعلان عن النتائج خلال الأيام المقبلة.